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  4. АЛИССОН: «В сборной Бразилии много гениев»
Чемпионат мира
06 декабря 2022, 04:57 |
226
0

АЛИССОН: «В сборной Бразилии много гениев»

Голкипер – о силе нынешнего состава бразильской сборной

06 декабря 2022, 04:57 |
226
0
АЛИССОН: «В сборной Бразилии много гениев»
Getty Images/Global Images Ukraine. Алиссон

30-летний вратарь сборной Бразилии Алиссон дало оценку игре 1/8 финала ЧМ-2022 с командой Южной Кореи, которая завершилась крупной победой пентакампеонов со счетом 4:1.

«У нас много гениев в команде, по-настоящему высококлассных игроков, как в основе, так и среди запасных. Те, кто выходят на замену, тоже делают разницу.

Когда на поле Винисиус, Рафинья и Ришарлисон, а на 70-й минуте выходят Мартинелли и Антони, соперники должны говорить: «Ну что мы можем сделать?», – заявил Алиссон.

Сборная Бразилии в четвертьфинале чемпионата мира 2022 сыграет с командой Хорватии.

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Источник ФИФА
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