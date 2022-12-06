АЛИССОН: «В сборной Бразилии много гениев»

30-летний вратарь сборной Бразилии Алиссон дало оценку игре 1/8 финала ЧМ-2022 с командой Южной Кореи, которая завершилась крупной победой пентакампеонов со счетом 4:1.

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«У нас много гениев в команде, по-настоящему высококлассных игроков, как в основе, так и среди запасных. Те, кто выходят на замену, тоже делают разницу.

Когда на поле Винисиус, Рафинья и Ришарлисон, а на 70-й минуте выходят Мартинелли и Антони, соперники должны говорить: «Ну что мы можем сделать?», – заявил Алиссон.

Сборная Бразилии в четвертьфинале чемпионата мира 2022 сыграет с командой Хорватии.