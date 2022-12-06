Чемпионат мира06 декабря 2022, 03:03 | Обновлено 06 декабря 2022, 03:04
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Где смотреть онлайн матч чемпионата мира Португалия – Швейцария
Матч 1/8 финала ЧМ-2022
06 декабря 2022, 03:03 | Обновлено 06 декабря 2022, 03:04
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Во вторник, 6 декабря, состоится матч 1/8 финала чемпионата мира 2022, в котором сыграют сборные Португалии и Швейцарии.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало встречи – в 21:00 по Киеву.
Игру можно посмотреть в прямом эфире на региональных каналах Суспильного, сайте Суспильне Спорт и видеосервисе MEGOGO.
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