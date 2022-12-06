Во вторник, 6 декабря, состоится матч 1/8 финала чемпионата мира 2022, в котором сыграют сборные Португалии и Швейцарии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало встречи – в 21:00 по Киеву.

Игру можно посмотреть в прямом эфире на региональных каналах Суспильного, сайте Суспильне Спорт и видеосервисе MEGOGO.