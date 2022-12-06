Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Где смотреть онлайн матч чемпионата мира Португалия – Швейцария
Чемпионат мира
06 декабря 2022, 03:03 | Обновлено 06 декабря 2022, 03:04
88
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата мира Португалия – Швейцария

Матч 1/8 финала ЧМ-2022

06 декабря 2022, 03:03 | Обновлено 06 декабря 2022, 03:04
88
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата мира Португалия – Швейцария
Getty Images/Global Images Ukraine

Во вторник, 6 декабря, состоится матч 1/8 финала чемпионата мира 2022, в котором сыграют сборные Португалии и Швейцарии.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало встречи – в 21:00 по Киеву.

Игру можно посмотреть в прямом эфире на региональных каналах Суспильного, сайте Суспильне Спорт и видеосервисе MEGOGO.

Parimatch
Зробити ставку Зробити ставку
1xBet
Зробити ставку Зробити ставку
FanSport
Зробити ставку Зробити ставку
По теме:
СОН ХЫН МИН: «Не вините нас»
Где смотреть онлайн матч чемпионата мира Марокко – Испания
Паулу Бенту покидает пост главного тренера сборной Южной Кореи
чемпионат мира по футболу сборная Португалии по футболу сборная Швейцарии по футболу ЧМ-2022 по футболу Португалия - Швейцария где смотреть
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Полузащитник Александрии перешел в клуб из США
Футбол | 05 декабря 2022, 21:19 5
ОФИЦИАЛЬНО. Полузащитник Александрии перешел в клуб из США
ОФИЦИАЛЬНО. Полузащитник Александрии перешел в клуб из США

Денис Костышин будет выступать за «Эль-Пасо»

Отец Фьюри рассказал, почему Усик не сможет побить его сына
Бокс | 05 декабря 2022, 07:17 9
Отец Фьюри рассказал, почему Усик не сможет побить его сына
Отец Фьюри рассказал, почему Усик не сможет побить его сына

Джон Фьюри считает, что разница в габаритах сделает свое дело

ВИДЕО. Ночью в россии прогремели взрывы на двух аэродромах
Война | 05.12.2022, 10:06
ВИДЕО. Ночью в россии прогремели взрывы на двух аэродромах
ВИДЕО. Ночью в россии прогремели взрывы на двух аэродромах
Известны три из четырех четвертьфинальных пар ЧМ-2022
Футбол | 05.12.2022, 23:01
Известны три из четырех четвертьфинальных пар ЧМ-2022
Известны три из четырех четвертьфинальных пар ЧМ-2022
Это криминал. Стерлинг экстренно улетел из Катара в Лондон. Что случилось?
Футбол | 05.12.2022, 06:05
Это криминал. Стерлинг экстренно улетел из Катара в Лондон. Что случилось?
Это криминал. Стерлинг экстренно улетел из Катара в Лондон. Что случилось?
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Главный тренер сборной Сербии: «Я е*** ваших шиптарских матерей»
Главный тренер сборной Сербии: «Я е*** ваших шиптарских матерей»
04.12.2022, 04:40 21
Футбол
ВИДЕО. Фьюри и Чисора вместе съели по большому бургеру после боя
ВИДЕО. Фьюри и Чисора вместе съели по большому бургеру после боя
04.12.2022, 09:42 11
Бокс
ЧИСОРА: «Мы с Фьюри – друзья. Спасибо рефери за то, что остановил бой»
ЧИСОРА: «Мы с Фьюри – друзья. Спасибо рефери за то, что остановил бой»
04.12.2022, 03:00 1
Бокс
Япония – Хорватия – 1:1 (пен. 1:3). Битва за четвертьфинал. Обзор
Япония – Хорватия – 1:1 (пен. 1:3). Битва за четвертьфинал. Обзор
05.12.2022, 20:42
Футбол
Маразм крепчает. Друг Ракицкого из рф раскритиковал несколько сборных на ЧМ
Маразм крепчает. Друг Ракицкого из рф раскритиковал несколько сборных на ЧМ
04.12.2022, 14:55 22
Футбол
ВИДЕО. Как Фьюри уверенно разбил Чисору. Обзор боя
ВИДЕО. Как Фьюри уверенно разбил Чисору. Обзор боя
04.12.2022, 02:13
Бокс
Франция – Польша – 3:1. Победа рекордсменов. Видео голов и обзор матча
Франция – Польша – 3:1. Победа рекордсменов. Видео голов и обзор матча
04.12.2022, 19:30
Футбол
Фьюри на скорости переехал Чисору. Далее по пути Усик и Джойс
Фьюри на скорости переехал Чисору. Далее по пути Усик и Джойс
04.12.2022, 16:06
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности