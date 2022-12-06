Винисиус ЖУНИОР: «Я надеюсь, мы сможем танцевать до финала»
Бразильский вингер – о матче с Южной Кореи
Нападающий сборной Бразилии Винисиус Жуниор поделился эмоциями после победы со счетом 4:1 над командой Южной Кореи в матче 1/8 финала чемпионата мира 2022.
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«Это нормально, что со временем мы прибавляем. С каждой игрой мы становимся все более уверенными и сыгранными. Сегодня мы играли против команды, которая дает пространство. Когда нам дают пространство, сопернику приходится очень сложно. У нас есть много ходов и личностей, чтобы провести отличный матч.
Я надеюсь, что мы сможем продолжать танцевать до самого финала. И крепко обнимите Пеле, которому сейчас нужны силы. Эта победа для него, пусть он выздоравливает, и мы можем стать чемпионами ради него», – заявил Винисиус.
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