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  4. Лука МОДРИЧ: «Мое выступление на ЧМ-2026? Посмотрим»
Чемпионат мира
06 декабря 2022, 00:24 |
231
0

Лука МОДРИЧ: «Мое выступление на ЧМ-2026? Посмотрим»

Лидер сборной Хорватии – о победе над Японией

06 декабря 2022, 00:24 |
231
0
Лука МОДРИЧ: «Мое выступление на ЧМ-2026? Посмотрим»
Getty Images/Global Images Ukraine. Лука Модрич

Полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич прокомментировал победу в серии пенальти над Японией в 1/8 финала чемпионата мира и свои шансы выступить на ЧМ-2026:

«Мы в четвертьфинале, хотя в матче с Японией пришлось попотеть. Японцы много прессингуют и хорошо знают, что делают на поле. Это был равный матч. Было бы легче, если бы мы использовали свои шансы в первом тайме.

Мы очень рады за Ливаковича. Он отличный парень и хороший игрок. В этом матче он это доказал. Что касается моего возможного выступления на ЧМ-2026 – посмотрим. Сейчас я сосредоточен на турнире в Катаре. Дальше будет видно».

Напомним, в 2026 году Модричу исполнится 41 год.

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Источник Mundo Deportivo
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