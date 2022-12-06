Лука МОДРИЧ: «Мое выступление на ЧМ-2026? Посмотрим»
Лидер сборной Хорватии – о победе над Японией
Полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич прокомментировал победу в серии пенальти над Японией в 1/8 финала чемпионата мира и свои шансы выступить на ЧМ-2026:
«Мы в четвертьфинале, хотя в матче с Японией пришлось попотеть. Японцы много прессингуют и хорошо знают, что делают на поле. Это был равный матч. Было бы легче, если бы мы использовали свои шансы в первом тайме.
Мы очень рады за Ливаковича. Он отличный парень и хороший игрок. В этом матче он это доказал. Что касается моего возможного выступления на ЧМ-2026 – посмотрим. Сейчас я сосредоточен на турнире в Катаре. Дальше будет видно».
Напомним, в 2026 году Модричу исполнится 41 год.
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