Чемпионат мира05 декабря 2022, 23:57 |
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НЕЙМАР: «Недавно я проплакал всю ночь»
Форвард сборной Бразилии – о победе над Южной Кореей
05 декабря 2022, 23:57 |
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Лидер сборной Бразилии Неймар прокомментировал победу 4:1 над Южной Кореей в 1/8 финала ЧМ-2022 и свое восстановление после травмы:
«Я был очень напуган травмой, ведь я начал сезон хорошо. Получить такую травму в такое время очень тяжело. Недавно я проплакал всю ночь, моя семья знает. Вернуться стоило усилий.
Впрочем, надо идти дальше. Мы все мечтаем о титуле, но двигаться надо шаг за шагом. Сегодня была четвертая игра, осталось еще три. Мы очень подготовлены и сосредоточены на том, чтобы взять титул».
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