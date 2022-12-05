НЕЙМАР: «Недавно я проплакал всю ночь»

Лидер сборной Бразилии Неймар прокомментировал победу 4:1 над Южной Кореей в 1/8 финала ЧМ-2022 и свое восстановление после травмы:

«Я был очень напуган травмой, ведь я начал сезон хорошо. Получить такую травму в такое время очень тяжело. Недавно я проплакал всю ночь, моя семья знает. Вернуться стоило усилий.

Впрочем, надо идти дальше. Мы все мечтаем о титуле, но двигаться надо шаг за шагом. Сегодня была четвертая игра, осталось еще три. Мы очень подготовлены и сосредоточены на том, чтобы взять титул».