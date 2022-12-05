Доминик Ливакович повторил достижение Даниэля Субашича
Хорватский вратарь парировал три пенальти в послематчевой серии
Голкипер сборной Хорватии Доминик Ливакович стал третьим вратарем после португальца Рикарду и соотечественника Даниэля Субашича, сумевшим парировать три пенальти в послематчевой серии в финальных турнирах чемпионатов мира.
Хорваты третий раз участвовали в футбольной лотерее на мундиалях и, как и в двух предыдущих на ЧМ-2018 с Данией (4:3) в 1/8 финала и с Россией (4:3) в четвертьфинале, вытянули счастливый билет. Для японцев же вторая «перестрелка», как и первая с Парагваем в 1/8-й на ЧМ-2010 (3:5), завершилась фиаско.
К слову, в семи последних сериях пенальти неизменно побеждали команды, пробивавшие вторыми.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Вратари, парировавшие три пенальти в послематчевых сериях на мундиалях
|
ЧМ
|
Стадия
|
Вратарь
|
Сборная
|
Соперник
|
Счет
|
Не забили пенальти
|
|
|
|
|
|
серии
|
|
2006
|
1/4
|
РИКАРДУ
|
Португалия
|
Англия
|
3:1
|
Лэмпард, Джеррард, Каррагер
|
2018
|
1/8
|
Даниэль СУБАШИЧ
|
Хорватия
|
Дания
|
3:2
|
Эриксен, Шене, Н. Йергенсен
|
2022
|
1/8
|
Доминик ЛИВАКОВИЧ
|
Хорватия
|
Япония
|
3:1
|
Минамино, Митома, Йосида
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