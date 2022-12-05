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Чемпионат мира
05 декабря 2022, 23:19 | Обновлено 05 декабря 2022, 23:35
183
0

Доминик Ливакович повторил достижение Даниэля Субашича

Хорватский вратарь парировал три пенальти в послематчевой серии

05 декабря 2022, 23:19 | Обновлено 05 декабря 2022, 23:35
183
0
Доминик Ливакович повторил достижение Даниэля Субашича
Getty Images/Global Images Ukraine. Доминик Ливакович

Голкипер сборной Хорватии Доминик Ливакович стал третьим вратарем после португальца Рикарду и соотечественника Даниэля Субашича, сумевшим парировать три пенальти в послематчевой серии в финальных турнирах чемпионатов мира.

Хорваты третий раз участвовали в футбольной лотерее на мундиалях и, как и в двух предыдущих на ЧМ-2018 с Данией (4:3) в 1/8 финала и с Россией (4:3) в четвертьфинале, вытянули счастливый билет. Для японцев же вторая «перестрелка», как и первая с Парагваем в 1/8-й на ЧМ-2010 (3:5), завершилась фиаско.

К слову, в семи последних сериях пенальти неизменно побеждали команды, пробивавшие вторыми.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Вратари, парировавшие три пенальти в послематчевых сериях на мундиалях

ЧМ

Стадия

Вратарь

Сборная

Соперник

Счет

Не забили пенальти

серии

2006

1/4

РИКАРДУ

Португалия

Англия

3:1

Лэмпард, Джеррард, Каррагер

2018

1/8

Даниэль СУБАШИЧ

Хорватия

Дания

3:2

Эриксен, Шене, Н. Йергенсен

2022

1/8

Доминик ЛИВАКОВИЧ

Хорватия

Япония

3:1

Минамино, Митома, Йосида

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цифры и факты Доминик Ливакович Даниэль Субашич ЧМ-2022 по футболу
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Источник Sport.ua
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