Доминик Ливакович повторил достижение Даниэля Субашича

Голкипер сборной Хорватии Доминик Ливакович стал третьим вратарем после португальца Рикарду и соотечественника Даниэля Субашича, сумевшим парировать три пенальти в послематчевой серии в финальных турнирах чемпионатов мира.

Хорваты третий раз участвовали в футбольной лотерее на мундиалях и, как и в двух предыдущих на ЧМ-2018 с Данией (4:3) в 1/8 финала и с Россией (4:3) в четвертьфинале, вытянули счастливый билет. Для японцев же вторая «перестрелка», как и первая с Парагваем в 1/8-й на ЧМ-2010 (3:5), завершилась фиаско.

К слову, в семи последних сериях пенальти неизменно побеждали команды, пробивавшие вторыми.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Вратари, парировавшие три пенальти в послематчевых сериях на мундиалях