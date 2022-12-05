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  4. Бразилия впервые с 1998 года забила 4 гола в матче плей-офф ЧМ
Чемпионат мира
05 декабря 2022, 23:37 |
98
0

Бразилия впервые с 1998 года забила 4 гола в матче плей-офф ЧМ

Под горячую руку попала Южная Корея

05 декабря 2022, 23:37 |
98
0
Бразилия впервые с 1998 года забила 4 гола в матче плей-офф ЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine

Сегодня сборная Бразилии в матче 1/8 финала чемпионата мира 2022 года разгромила Южную Корею со счетом 4:1. Таким образом, бразильцы впервые в 21-м веке забили 4 гола в матче плей-офф чемпионата мира.

В предыдущий раз Бразилия забивала 4 гола в матче плей-офф ЧМ в 1998 году во Франции. Тогда в 1/8 финала пострадала сборная Чили – 4:1. На том чемпионате Бразилия добралась до финала, где проиграла Франции 0:3.

В четвертьфинале ЧМ-2022 сборная Бразилии сыграет с Хорватией.

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Источник Opta
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