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Чемпионат мира
05 декабря 2022, 23:00 | Обновлено 05 декабря 2022, 23:11
2750
0

Тите в поединке с Южной Кореей выпустил на поле третьего вратаря

Наставник сборной Бразилии дал сыграть на Мундиале всем игрокам

05 декабря 2022, 23:00 | Обновлено 05 декабря 2022, 23:11
2750
0
Тите в поединке с Южной Кореей выпустил на поле третьего вратаря
Getty Images/Global Images Ukraine

В поединке 1/8 финала против Южной Кореи (4:1) наставник сборной Бразилии Тите не только танцевал с подопечными, отмечая один из голов ворота соперника, но и сделал красивый жест. На 80-й минуте поединка Тите заменил голкипера Алиссона Беккера, выпустив вместо него номинально третьего голкипера Вевертона.

Отметим, что после группового турнира Вевертон оставался единственным игроком в составе «пентакемпеонов», который не выходил на поле в Катаре.

Таким образом, если Бразилия выиграет чемпионат мира, 34-летний голкипер «Палмейраса», получит золотую медаль не только потому что находился в заявке команды на турнир, но и защищал цвета национальной команды на футбольном поле.

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Тите сборная Бразилии по футболу Вевертон ЧМ-2022 по футболу
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Источник Sport.ua
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