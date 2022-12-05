Тите в поединке с Южной Кореей выпустил на поле третьего вратаря

В поединке 1/8 финала против Южной Кореи (4:1) наставник сборной Бразилии Тите не только танцевал с подопечными, отмечая один из голов ворота соперника, но и сделал красивый жест. На 80-й минуте поединка Тите заменил голкипера Алиссона Беккера, выпустив вместо него номинально третьего голкипера Вевертона.

Отметим, что после группового турнира Вевертон оставался единственным игроком в составе «пентакемпеонов», который не выходил на поле в Катаре.

Таким образом, если Бразилия выиграет чемпионат мира, 34-летний голкипер «Палмейраса», получит золотую медаль не только потому что находился в заявке команды на турнир, но и защищал цвета национальной команды на футбольном поле.