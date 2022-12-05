Чемпионат мира05 декабря 2022, 22:53 | Обновлено 05 декабря 2022, 22:55
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Неймар повторил достижения Роналдо и Пеле
Но не хватает титула чемпиона мира
05 декабря 2022, 22:53 | Обновлено 05 декабря 2022, 22:55
1313
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Нападающий сборной Бразилии Неймар повторил достижение Роналдо и Пеле на чемпионатах мира. Форвард сборной Бразилии реализовал пенальти на 13-й минуте матча 1/8 финала ЧМ-2022 с Южной Кореей (4:0, второй тайм).
Неймар забил на трех чемпионатах мира: 1 гол – в 2022 году, 2 – в 2018-м (два гола — в ворота Мексики и Коста-Рики), 4 – в 2014-м (по два мяча в ворота Хорватии и Камеруна). Подобное удавалось лишь Роналдо (тоже на 3) и Пеле (на 4 мундиалях).
Всего у 30-летнего Неймара 7 голов на ЧМ.
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