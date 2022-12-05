Бразилия – Южная Корея. Неймар возвращается в основу

Сегодня, 5 декабря сборная Бразилии в матче 1/8 финала сыграет с Южной Кореей. Начало поединка – в 21:00 по Киеву. Матч состоится на стадионе «974» в Дохе, главный арбитр – француз Клеман Тюрпен.

Стали известны стартовые составы команд на матч:

Бразилия: Алиссон, Данилу, Тиаго Силва, Маркиньос, Эдер Милитао, Каземиро, Пакета, Неймар, Ришарлисон, Рафинья, Винисиус Жуниор

Южная Корея: Ким Сын Гю, Ким Джин Су, Ким Мин Чжэ, Ким Мун Хван, Ким Йон Гвон, Чон Ву Йон, Хван Ин Бом, Ли Чжэ Сун, Хван Хи Чхан, Сон Хын Мин, Чо Гэ Сон