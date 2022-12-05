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Италия
05 декабря 2022, 19:24 | Обновлено 05 декабря 2022, 19:46
920
1

Ювентус уличили в махинациях с зарплатой

Новые подробности дела

05 декабря 2022, 19:24 | Обновлено 05 декабря 2022, 19:46
920
1
Ювентус уличили в махинациях с зарплатой
Getty Images/Global Images Ukraine

«Ювентус» тайно выплачивал зарплату игрокам, хотя официально объявлял о ее сокращении.

La Gazzetta dello Sport опубликовала подробности показаний, которые игроки «Ювентуса» дали прокуратуре Турина в ходе расследования. Практически все футболисты подтвердили, что клуб во время пандемии коронавируса в 2020-м году попросил их отказаться от зарплаты за 1 месяц.

Пауло Дибала, сейчас выступающий за «Рому», сообщил следователям, что игроки согласились на это, однако «Ювентус» позже выпустил пресс-релиз, в котором сообщалось, что игроки полностью отказались от зарплаты за 4 месяца.

Ранее совет директоров «Ювентуса» в полном составе подал в отставку. Это решение связывается с расследованием прокуратурой фактов нарушения отчетности и последовавшими проблемами с утверждением бюджета. Туринцы обвиняются в завышении трансферной стоимости игроков, а также занижении данных о расходах на сотрудников и сокрытии истинного размера зарплат футболистов.

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Ювентус
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Источник Sport.ua
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Gargantua
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