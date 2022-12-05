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Чемпионат Украины
05 декабря 2022, 18:55 | Обновлено 05 декабря 2022, 19:18
488
0

Перишич стал вторым бомбардиром Хорватии

А на больших турнирах он лучший

05 декабря 2022, 18:55 | Обновлено 05 декабря 2022, 19:18
488
0
Перишич стал вторым бомбардиром Хорватии

Полузащитник сборной Хорватии Иван Перишич поразил ворота Японии (1:1, второй тайм) в 1/8 финала ЧМ-2022, головой замкнув навес защитника Деяна Ловрена.

Теперь у Перишича 33 мяча за национальную команду. Он догнал Марио Манджукича. Лучшим бомбардиром является Давор Шукер - 45 голов.

Также Перишич достиг отметки в 10 результативных ударов за Хорватию на топ-турнирах: 6 – на чемпионатах мира, 4 – на Евро. Это рекорд страны.

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Иван Перишич
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Источник Sport.ua
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