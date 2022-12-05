Чемпионат Украины05 декабря 2022, 18:55 | Обновлено 05 декабря 2022, 19:18
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Перишич стал вторым бомбардиром Хорватии
А на больших турнирах он лучший
05 декабря 2022, 18:55 | Обновлено 05 декабря 2022, 19:18
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Полузащитник сборной Хорватии Иван Перишич поразил ворота Японии (1:1, второй тайм) в 1/8 финала ЧМ-2022, головой замкнув навес защитника Деяна Ловрена.
Теперь у Перишича 33 мяча за национальную команду. Он догнал Марио Манджукича. Лучшим бомбардиром является Давор Шукер - 45 голов.
Также Перишич достиг отметки в 10 результативных ударов за Хорватию на топ-турнирах: 6 – на чемпионатах мира, 4 – на Евро. Это рекорд страны.
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