Перишич стал вторым бомбардиром Хорватии

Полузащитник сборной Хорватии Иван Перишич поразил ворота Японии (1:1, второй тайм) в 1/8 финала ЧМ-2022, головой замкнув навес защитника Деяна Ловрена.

Теперь у Перишича 33 мяча за национальную команду. Он догнал Марио Манджукича. Лучшим бомбардиром является Давор Шукер - 45 голов.

Также Перишич достиг отметки в 10 результативных ударов за Хорватию на топ-турнирах: 6 – на чемпионатах мира, 4 – на Евро. Это рекорд страны.