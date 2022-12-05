Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Перишич уравнял шансы команд в матче Япония – Хорватия
Чемпионат мира
05 декабря 2022, 18:28 | Обновлено 05 декабря 2022, 18:33
1128
1

ВИДЕО. Перишич уравнял шансы команд в матче Япония – Хорватия

Балканцы восстановили паритет во встрече 1/8 финала ЧМ-2022

05 декабря 2022, 18:28 | Обновлено 05 декабря 2022, 18:33
1128
1
ВИДЕО. Перишич уравнял шансы команд в матче Япония – Хорватия
Getty Images/Global Images Ukraine

В Эль Вакре на стадионе «Эль-Джануб» продолжается матч 1/8 финала чемпионата мира 2022, в котором отношения выясняют сборные Японии и Хорватии.

На гол Маэды на 43-й минуте, который вывел японскую команду вперед, игроки хорватской сборной ответили точным ударом Ивана Перишича на 56-й минуте. Ничья 1:1.

ГОЛ! 1:1. Перишич, 56 минута

По теме:
Перишич стал вторым бомбардиром Хорватии
Впервые на ЧМ-2022. Японию и Хорватию ждет овертайм
Новые подробности ограбления дома Стерлинга
сборная Хорватии по футболу сборная Японии по футболу ЧМ-2022 по футболу Япония - Хорватия Иван Перишич
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(14)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Полное уничтожение. Опубликована статистика ударов боя Фьюри – Чисора
Бокс | 05 декабря 2022, 08:39 0
Полное уничтожение. Опубликована статистика ударов боя Фьюри – Чисора
Полное уничтожение. Опубликована статистика ударов боя Фьюри – Чисора

Тайсон доминировал почти во всех раундах

ВИДЕО. Так уже не выйдет. 16 лет назад Роналдиньо хитро забил Вердеру
Футбол | 05 декабря 2022, 16:13 0
ВИДЕО. Так уже не выйдет. 16 лет назад Роналдиньо хитро забил Вердеру
ВИДЕО. Так уже не выйдет. 16 лет назад Роналдиньо хитро забил Вердеру

Со временем команды придумали, как обезопасить себя от таких ударов

Забил пенальти. Левандовски вошел в топ-10 бомбардиров сборных в истории
Футбол | 04.12.2022, 19:45
Забил пенальти. Левандовски вошел в топ-10 бомбардиров сборных в истории
Забил пенальти. Левандовски вошел в топ-10 бомбардиров сборных в истории
Это криминал. Стерлинг экстренно улетел из Катара в Лондон. Что случилось?
Футбол | 05.12.2022, 06:05
Это криминал. Стерлинг экстренно улетел из Катара в Лондон. Что случилось?
Это криминал. Стерлинг экстренно улетел из Катара в Лондон. Что случилось?
Заказная чернуха. Вице-президент УАФ грозится подать иски против 3-х сайтов
Футбол | 05.12.2022, 11:30
Заказная чернуха. Вице-президент УАФ грозится подать иски против 3-х сайтов
Заказная чернуха. Вице-президент УАФ грозится подать иски против 3-х сайтов
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Dar Veter
Гол на 12+ и похоже Перишич (Перисик) хочет ещё забить.
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Усик вышел в ринг к Фьюри. Британец сказал, что он следующий
Усик вышел в ринг к Фьюри. Британец сказал, что он следующий
04.12.2022, 00:32 11
Бокс
Фьюри назвал единственную причину, почему ему интересен бой с Усиком
Фьюри назвал единственную причину, почему ему интересен бой с Усиком
03.12.2022, 18:29
Бокс
Мимо кассы. 5 футболистов мирового уровня, не игравших на чемпионатах мира
Мимо кассы. 5 футболистов мирового уровня, не игравших на чемпионатах мира
05.12.2022, 13:25 4
Футбол
Где смотреть онлайн бой Тайсон Фьюри – Дерек Чисора
Где смотреть онлайн бой Тайсон Фьюри – Дерек Чисора
03.12.2022, 22:40 5
Бокс
Кто станет чемпионом мира? Прогноз очередного суперкомпьютера
Кто станет чемпионом мира? Прогноз очередного суперкомпьютера
04.12.2022, 13:50 5
Футбол
С голом юбиляра. Сборная Аргентины удержала победу над Австралией
С голом юбиляра. Сборная Аргентины удержала победу над Австралией
03.12.2022, 22:57 41
Футбол
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
05.12.2022, 03:03
Биатлон
Чемпионат мира 2022 по футболу: календарь, анонсы, трансляции, результаты
Чемпионат мира 2022 по футболу: календарь, анонсы, трансляции, результаты
05.12.2022, 01:40 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности