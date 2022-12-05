Чемпионат мира05 декабря 2022, 18:28 | Обновлено 05 декабря 2022, 18:33
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ВИДЕО. Перишич уравнял шансы команд в матче Япония – Хорватия
Балканцы восстановили паритет во встрече 1/8 финала ЧМ-2022
05 декабря 2022, 18:28 | Обновлено 05 декабря 2022, 18:33
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В Эль Вакре на стадионе «Эль-Джануб» продолжается матч 1/8 финала чемпионата мира 2022, в котором отношения выясняют сборные Японии и Хорватии.
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На гол Маэды на 43-й минуте, который вывел японскую команду вперед, игроки хорватской сборной ответили точным ударом Ивана Перишича на 56-й минуте. Ничья 1:1.
ГОЛ! 1:1. Перишич, 56 минута
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Гол на 12+ и похоже Перишич (Перисик) хочет ещё забить.
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