ВИДЕО. Перишич уравнял шансы команд в матче Япония – Хорватия

В Эль Вакре на стадионе «Эль-Джануб» продолжается матч 1/8 финала чемпионата мира 2022, в котором отношения выясняют сборные Японии и Хорватии.

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На гол Маэды на 43-й минуте, который вывел японскую команду вперед, игроки хорватской сборной ответили точным ударом Ивана Перишича на 56-й минуте. Ничья 1:1.

ГОЛ! 1:1. Перишич, 56 минута