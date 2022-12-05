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Англия
05 декабря 2022, 18:17 | Обновлено 05 декабря 2022, 18:33
1823
2

Новые подробности ограбления дома Стерлинга

Обошлось без жертв

05 декабря 2022, 18:17 | Обновлено 05 декабря 2022, 18:33
1823
2
Новые подробности ограбления дома Стерлинга
Getty Images/Global Images Ukraine

Опубликованы новые подробности ограбления вингера сборной Англии Рахима Стерлинга.

Как передает журналист The Telegraph со ссылкой на новое заявление полиции, в момент совершения преступления ни футболиста «Челси», ни его семьи дома не было – они находились в Катаре. Лишь вернувшись в Лондон в субботу, близкие Рахима обнаружили, что часы и драгоценности украдены.

Ранее сообщалось, что Стерлинг улетел в Лондон из Катара и пропустил матч Англии с Сенегалом (3:0) в 1/8 финала ЧМ-2022.

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Рахим Стерлинг сборная Англии по футболу ограбление криминал ЧМ-2022 по футболу
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Источник Sport.ua
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Комментарии 2
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Gargantua
я бы на месте полиции с проверки родственников и начинал расследование
потом проверить друзей
учитывая истории Погба, Бензема и другие
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0
Александр Чернокур
То писали что невеста была дома и ее напугали .теперь пишут родственники вернулись и увидели что нет часов .
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