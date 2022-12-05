Новые подробности ограбления дома Стерлинга
Обошлось без жертв
Опубликованы новые подробности ограбления вингера сборной Англии Рахима Стерлинга.
Как передает журналист The Telegraph со ссылкой на новое заявление полиции, в момент совершения преступления ни футболиста «Челси», ни его семьи дома не было – они находились в Катаре. Лишь вернувшись в Лондон в субботу, близкие Рахима обнаружили, что часы и драгоценности украдены.
Ранее сообщалось, что Стерлинг улетел в Лондон из Катара и пропустил матч Англии с Сенегалом (3:0) в 1/8 финала ЧМ-2022.
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