Новые подробности ограбления дома Стерлинга

Опубликованы новые подробности ограбления вингера сборной Англии Рахима Стерлинга.

Как передает журналист The Telegraph со ссылкой на новое заявление полиции, в момент совершения преступления ни футболиста «Челси», ни его семьи дома не было – они находились в Катаре. Лишь вернувшись в Лондон в субботу, близкие Рахима обнаружили, что часы и драгоценности украдены.

Ранее сообщалось, что Стерлинг улетел в Лондон из Катара и пропустил матч Англии с Сенегалом (3:0) в 1/8 финала ЧМ-2022.