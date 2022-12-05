Желаемое за действительность. Роналду еще не принял предложение Аль-Насра
Инсайдеры поспешили
Португальский нападающий Криштиану Роналду еще не принял окончательного решения насчет продолжения своей карьеры. Исходя из этого, не соответствует действительности ранее появившаяся информация о том, что он вскоре подпишет контракт с клубом «Аль-Наср» из Саудовской Аравии.
Источник утверждает, что «Аль-Наср» действительно сделал предложение 37-летнему Роналду, и оно лучшее из всех ныне имеющихся у португальца. Но сейчас Криштиану Роналду сосредоточен на ЧМ-2022 и не будет принимать решение, пока турнир не закончится.
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