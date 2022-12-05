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Англия
05 декабря 2022, 17:45 | Обновлено 05 декабря 2022, 17:53
349
0

Желаемое за действительность. Роналду еще не принял предложение Аль-Насра

Инсайдеры поспешили

05 декабря 2022, 17:45 | Обновлено 05 декабря 2022, 17:53
349
0
Желаемое за действительность. Роналду еще не принял предложение Аль-Насра
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Португальский нападающий Криштиану Роналду еще не принял окончательного решения насчет продолжения своей карьеры. Исходя из этого, не соответствует действительности ранее появившаяся информация о том, что он вскоре подпишет контракт с клубом «Аль-Наср» из Саудовской Аравии.

Источник утверждает, что «Аль-Наср» действительно сделал предложение 37-летнему Роналду, и оно лучшее из всех ныне имеющихся у португальца. Но сейчас Криштиану Роналду сосредоточен на ЧМ-2022 и не будет принимать решение, пока турнир не закончится.

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Аль-Наср Эр-Рияд Криштиану Роналду
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Источник Sky Sports
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