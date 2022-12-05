Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Фернанду САНТУШ: «Мне не понравилась реакция Роналду»
Чемпионат мира
05 декабря 2022, 17:24 | Обновлено 05 декабря 2022, 17:29
1091
0

Фернанду САНТУШ: «Мне не понравилась реакция Роналду»

Португальский специалист – о поведении подопечного

05 декабря 2022, 17:24 | Обновлено 05 декабря 2022, 17:29
1091
0
Фернанду САНТУШ: «Мне не понравилась реакция Роналду»
Getty Images/Global Images Ukraine. Фернанду Сантуш

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш высказал мнением о реакции нападающего Криштиану Роналду на замену в матче 3-го тура групповой стадии ЧМ-2022 с командой Южной Кореи (1:2). Ранее сообщалось, что решение наставника сборной вызвало у 37-летнего игроку бурю негодования.

«Когда матч закончился, я пошел на фотосессию, а потом отправился на пресс-конференцию. На поле я ничего не слышал, я был очень далеко и только видел, что он спорил с корейским игроком.

Видел ли я позже кадры его реакции? Да. И мне это действительно не понравилось. Но эти вопросы были решены наедине, и теперь пришло время подумать о завтрашней игре [со Швейцарией], на которой мы все сосредоточены», - заявил Сантуш.

Сборная Португалии сыграет в 1/8 финала ЧМ-2022 с командой Швейцарии во вторник, 6 декабря, начало матча – в 21:00 по Киеву.

По теме:
Япония – Хорватия – 0:0. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Япония – Хорватия. Известны стартовые составы
Лионель МЕССИ: «Громкое имя уже не имеет значения»
ЧМ-2022 по футболу сборная Португалии по футболу Фернанду Сантуш Криштиану Роналду
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Чемпионат мира 2022 по футболу: календарь, анонсы, трансляции, результаты
Футбол | 05 декабря 2022, 01:40 2
Чемпионат мира 2022 по футболу: календарь, анонсы, трансляции, результаты
Чемпионат мира 2022 по футболу: календарь, анонсы, трансляции, результаты

Мундиаль будет проходить с 20 ноября по 18 декабря в Катаре

Как Вернидуб вывел Кривбасс из кризиса после провального старта
Футбол | 05 декабря 2022, 14:10 1
Как Вернидуб вывел Кривбасс из кризиса после провального старта
Как Вернидуб вывел Кривбасс из кризиса после провального старта

Блогер Sport.ua подводит итоги осенней части сезона для «Кривбасса»

Полное уничтожение. Опубликована статистика ударов боя Фьюри – Чисора
Бокс | 05.12.2022, 08:39
Полное уничтожение. Опубликована статистика ударов боя Фьюри – Чисора
Полное уничтожение. Опубликована статистика ударов боя Фьюри – Чисора
Третий раз в истории УПЛ осеннюю часть сезона выиграл не Шахтер и не Динамо
Футбол | 05.12.2022, 14:52
Третий раз в истории УПЛ осеннюю часть сезона выиграл не Шахтер и не Динамо
Третий раз в истории УПЛ осеннюю часть сезона выиграл не Шахтер и не Динамо
Отец Фьюри рассказал, почему Усик не сможет побить его сына
Бокс | 05.12.2022, 07:17
Отец Фьюри рассказал, почему Усик не сможет побить его сына
Отец Фьюри рассказал, почему Усик не сможет побить его сына
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
СМИ сообщили, зачем Шахтер предложил Мудрика Реалу и Барселоне
СМИ сообщили, зачем Шахтер предложил Мудрика Реалу и Барселоне
04.12.2022, 19:51 15
Футбол
Дальше - Усик? Тайсон Фьюри спокойно разобрался с Чисорой
Дальше - Усик? Тайсон Фьюри спокойно разобрался с Чисорой
04.12.2022, 00:15 26
Бокс
Кто станет чемпионом мира? Прогноз очередного суперкомпьютера
Кто станет чемпионом мира? Прогноз очередного суперкомпьютера
04.12.2022, 13:50 5
Футбол
Усик вышел в ринг к Фьюри. Британец сказал, что он следующий
Усик вышел в ринг к Фьюри. Британец сказал, что он следующий
04.12.2022, 00:32 11
Бокс
Маразм крепчает. Друг Ракицкого из рф раскритиковал несколько сборных на ЧМ
Маразм крепчает. Друг Ракицкого из рф раскритиковал несколько сборных на ЧМ
04.12.2022, 14:55 22
Футбол
ФОТО. Джака показал провокационную футболку и неприличный жест сербам
ФОТО. Джака показал провокационную футболку и неприличный жест сербам
03.12.2022, 18:06 12
Футбол
Беринчик победил француза по очкам и завоевал пояс чемпиона Европы EBU
Беринчик победил француза по очкам и завоевал пояс чемпиона Европы EBU
03.12.2022, 22:15 5
Бокс
ВИДЕО. В образе солдата ВСУ. Денис Беринчик вышел в ринг
ВИДЕО. В образе солдата ВСУ. Денис Беринчик вышел в ринг
03.12.2022, 21:31 5
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности