Фернанду САНТУШ: «Мне не понравилась реакция Роналду»
Португальский специалист – о поведении подопечного
Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш высказал мнением о реакции нападающего Криштиану Роналду на замену в матче 3-го тура групповой стадии ЧМ-2022 с командой Южной Кореи (1:2). Ранее сообщалось, что решение наставника сборной вызвало у 37-летнего игроку бурю негодования.
- Следите за ЧМ-2022 в режиме Live в нашем Telegram-канале Sport.ua
«Когда матч закончился, я пошел на фотосессию, а потом отправился на пресс-конференцию. На поле я ничего не слышал, я был очень далеко и только видел, что он спорил с корейским игроком.
Видел ли я позже кадры его реакции? Да. И мне это действительно не понравилось. Но эти вопросы были решены наедине, и теперь пришло время подумать о завтрашней игре [со Швейцарией], на которой мы все сосредоточены», - заявил Сантуш.
Сборная Португалии сыграет в 1/8 финала ЧМ-2022 с командой Швейцарии во вторник, 6 декабря, начало матча – в 21:00 по Киеву.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Мундиаль будет проходить с 20 ноября по 18 декабря в Катаре
Блогер Sport.ua подводит итоги осенней части сезона для «Кривбасса»