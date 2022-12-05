Фернанду САНТУШ: «Мне не понравилась реакция Роналду»

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш высказал мнением о реакции нападающего Криштиану Роналду на замену в матче 3-го тура групповой стадии ЧМ-2022 с командой Южной Кореи (1:2). Ранее сообщалось, что решение наставника сборной вызвало у 37-летнего игроку бурю негодования.

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«Когда матч закончился, я пошел на фотосессию, а потом отправился на пресс-конференцию. На поле я ничего не слышал, я был очень далеко и только видел, что он спорил с корейским игроком.

Видел ли я позже кадры его реакции? Да. И мне это действительно не понравилось. Но эти вопросы были решены наедине, и теперь пришло время подумать о завтрашней игре [со Швейцарией], на которой мы все сосредоточены», - заявил Сантуш.

Сборная Португалии сыграет в 1/8 финала ЧМ-2022 с командой Швейцарии во вторник, 6 декабря, начало матча – в 21:00 по Киеву.