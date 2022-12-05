Япония – Хорватия. Известны стартовые составы

Сегодня, в понедельник 5 декабря, в Эль Вакре на поле стадиона «Эль-Джануб» в 17:00 по киевскому времени начнется матч 1/8 финала чемпионата мира между сборными Японии и Хорватии.

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Напомним, сборная Японии в квартете Е групповой стадии заняла первое место. Хорватия, в свою очередь, в квартете F также стали вторыми, пропустив вперед себя неожиданного победителя – сборную Марокко.

Япония: Гонда – Томиясу, Йошида, Танигучи, Ито, Эндо, Морита, Нагатомо, Доан, Камада, Маэда.

Хорватия: Ливакович – Юранович, Ловрен, Гвардиол, Баришич, Брозович, Ковачич, Модрич, Перишич, Крамарич, Петкович.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Япония – Хорватия.