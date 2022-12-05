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Чемпионат мира
05 декабря 2022, 15:30 | Обновлено 05 декабря 2022, 15:31
891
0

Лионель МЕССИ: «Громкое имя уже не имеет значения»

Аргентинский нападающий – о вылете сборной Германии с ЧМ-2022

05 декабря 2022, 15:30 | Обновлено 05 декабря 2022, 15:31
891
0
Лионель МЕССИ: «Громкое имя уже не имеет значения»
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси признался, что на мундиале в Катаре его очень удивила сборная Германии, вылета которой по итогам групповой стадии он не ожидал.

«Меня удивил их вылет. Там много сильных футболистов, в том числе молодых. Германия всегда входит в число лучших. Вылет немцев показывает, что чемпионат мира – очень сложный турнир. Команды равны, и громкое имя уже не имеет значения», – признался Месси.

Как известно, команда Аргентины сыграет в 1/4 финала ЧМ-2022 со сборной Нидерландов. Матч состоится 9 декабря, начало – в 21:00 по киевскому времени.

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Источник Ole
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