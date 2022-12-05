Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Выбор легенды. Месси назвал главных фаворитов ЧМ-2022 после старта плей-офф
Чемпионат мира
05 декабря 2022, 12:05 | Обновлено 05 декабря 2022, 12:19
2247
0

Выбор легенды. Месси назвал главных фаворитов ЧМ-2022 после старта плей-офф

Звездный аргентинец не мог не включить в этот список свою сборную

05 декабря 2022, 12:05 | Обновлено 05 декабря 2022, 12:19
2247
0
Выбор легенды. Месси назвал главных фаворитов ЧМ-2022 после старта плей-офф
Instagram. Лионель Месси

Лидер сборной Аргентины по футболу Лионель Месси назвал главных фаворитов чемпионата мира-2022 по футболу в Катаре после старта плей-офф. .

По словам звездного футболиста, убедительную игру в Катаре демонстрируют Бразилия, Франция и Испания:

«Как я и говорил на старте турнира, Бразилия играет очень хорошо. Несмотря на поражение от Камеруна, она остается одним из главных фаворитов. Как и Франция. А еще Испания. Хотя она и вышла в плей-офф так, как вышла, Испания играет очень хорошо. У них есть четкое понимание того, что они хотят сделать, когда получат мяч».

Естественно, в перечень претендентов на трофей Месси включил и Аргентину:

«Аргентина – это сила, она всегда среди лучших. Перед началом турнира мы знали, что являемся одними из претендентов на победу. Нужно было доказать это на поле. К счастью, мы делаем это. Надеюсь, мы продолжим делать эти маленькие шаги».

Отметим, что в 1/4 финала Аргентина встретится с Нидерландами. Матч состоится 9 декабря, стартовый свисток прозвучит в 21:00 по Киеву.

Ранее Месси прокомментировал непростую победу своей сборной над Австралией.

По теме:
ВИДЕО из раздевалки. Сборная Франции ярко отпраздновала победу над Польшей
Глава футбола Уругвая: «Кто-то кашлянул рядом с Роналду – пенальти»
В Китае перепродают билеты на ЧМ в 5 раз дороже. Виновата мафия и Месси
Лионель Месси сборная Аргентины по футболу сборная Франции по футболу сборная Бразилии по футболу сборная Испании по футболу ЧМ-2022 по футболу
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Ole
Оцените материал
(11)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Назван лучший игрок матча Англии и Сенегала в 1/8 финала ЧМ-2022
Футбол | 05 декабря 2022, 00:59 2
Назван лучший игрок матча Англии и Сенегала в 1/8 финала ЧМ-2022
Назван лучший игрок матча Англии и Сенегала в 1/8 финала ЧМ-2022

Капитан сборной Англии Гарри Кейн забил гол сопернику и получил награду

Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Биатлон | 05 декабря 2022, 03:03 0
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты

Sport.ua собрал все гонки сезона в одном месте

ВИДЕО. Ночью в россии прогремели взрывы на двух аэродромах
Война | 05.12.2022, 10:06
ВИДЕО. Ночью в россии прогремели взрывы на двух аэродромах
ВИДЕО. Ночью в россии прогремели взрывы на двух аэродромах
Чемпионат мира 2022 по футболу: календарь, анонсы, трансляции, результаты
Футбол | 05.12.2022, 01:40
Чемпионат мира 2022 по футболу: календарь, анонсы, трансляции, результаты
Чемпионат мира 2022 по футболу: календарь, анонсы, трансляции, результаты
Кто станет чемпионом мира? Прогноз очередного суперкомпьютера
Футбол | 04.12.2022, 13:50
Кто станет чемпионом мира? Прогноз очередного суперкомпьютера
Кто станет чемпионом мира? Прогноз очередного суперкомпьютера
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Где смотреть онлайн бой Тайсон Фьюри – Дерек Чисора
Где смотреть онлайн бой Тайсон Фьюри – Дерек Чисора
03.12.2022, 22:40 5
Бокс
10 самых элегантных тренеров чемпионата мира-2022
10 самых элегантных тренеров чемпионата мира-2022
03.12.2022, 13:25 6
Футбол
ВИДЕО. Как Фьюри уверенно разбил Чисору. Обзор боя
ВИДЕО. Как Фьюри уверенно разбил Чисору. Обзор боя
04.12.2022, 02:13
Бокс
Фьюри назвал единственную причину, почему ему интересен бой с Усиком
Фьюри назвал единственную причину, почему ему интересен бой с Усиком
03.12.2022, 18:29
Бокс
Тайсон Фьюри - Дерек Чисора. Видео нокаута
Тайсон Фьюри - Дерек Чисора. Видео нокаута
04.12.2022, 00:33 3
Бокс
Это криминал. Стерлинг экстренно улетел из Катара в Лондон. Что случилось?
Это криминал. Стерлинг экстренно улетел из Катара в Лондон. Что случилось?
05.12.2022, 06:05 7
Футбол
ФОТО. Джака показал провокационную футболку и неприличный жест сербам
ФОТО. Джака показал провокационную футболку и неприличный жест сербам
03.12.2022, 18:06 11
Футбол
Маразм крепчает. Друг Ракицкого из рф раскритиковал несколько сборных на ЧМ
Маразм крепчает. Друг Ракицкого из рф раскритиковал несколько сборных на ЧМ
04.12.2022, 14:55 22
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности