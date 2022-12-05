Выбор легенды. Месси назвал главных фаворитов ЧМ-2022 после старта плей-офф
Звездный аргентинец не мог не включить в этот список свою сборную
Лидер сборной Аргентины по футболу Лионель Месси назвал главных фаворитов чемпионата мира-2022 по футболу в Катаре после старта плей-офф. .
По словам звездного футболиста, убедительную игру в Катаре демонстрируют Бразилия, Франция и Испания:
«Как я и говорил на старте турнира, Бразилия играет очень хорошо. Несмотря на поражение от Камеруна, она остается одним из главных фаворитов. Как и Франция. А еще Испания. Хотя она и вышла в плей-офф так, как вышла, Испания играет очень хорошо. У них есть четкое понимание того, что они хотят сделать, когда получат мяч».
Естественно, в перечень претендентов на трофей Месси включил и Аргентину:
«Аргентина – это сила, она всегда среди лучших. Перед началом турнира мы знали, что являемся одними из претендентов на победу. Нужно было доказать это на поле. К счастью, мы делаем это. Надеюсь, мы продолжим делать эти маленькие шаги».
Отметим, что в 1/4 финала Аргентина встретится с Нидерландами. Матч состоится 9 декабря, стартовый свисток прозвучит в 21:00 по Киеву.
Ранее Месси прокомментировал непростую победу своей сборной над Австралией.
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