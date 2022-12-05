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  4. Где смотреть онлайн матч чемпионата мира Марокко – Испания
Чемпионат мира
05 декабря 2022, 15:08 |
186
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата мира Марокко – Испания

Матч 1/8 финала ЧМ-2022

05 декабря 2022, 15:08 |
186
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата мира Марокко – Испания
Getty Images/Global Images Ukraine

Во вторник, 6 декабря сборная Испании в матче 1/8 финала чемпионата мира-2022 сыграет с Марокко. Начало матча – в 17:00 по Киеву.

В прямом эфире матч можно будет посмотреть с помощью видеосервиса MEGOGO.

Марокко – Испания. Прогноз и анонс на матч чемпионата мира

Марокко финишировал первым в группе F на ЧМ-2022 с 7 очками в активе, а Испания с 4 баллами стала второй в группе Е.

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Источник Sport.ua
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