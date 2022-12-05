Чемпионат мира05 декабря 2022, 15:08 |
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Где смотреть онлайн матч чемпионата мира Марокко – Испания
Матч 1/8 финала ЧМ-2022
05 декабря 2022, 15:08 |
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Во вторник, 6 декабря сборная Испании в матче 1/8 финала чемпионата мира-2022 сыграет с Марокко. Начало матча – в 17:00 по Киеву.
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В прямом эфире матч можно будет посмотреть с помощью видеосервиса MEGOGO.
Марокко – Испания. Прогноз и анонс на матч чемпионата мира
Марокко финишировал первым в группе F на ЧМ-2022 с 7 очками в активе, а Испания с 4 баллами стала второй в группе Е.
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