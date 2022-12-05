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  4. Никита ТАТАРКОВ: «Дальше в Кривбассе будет больше, я в этом уверен»
Украина. Премьер лига
05 декабря 2022, 15:11 |
154
0

Никита ТАТАРКОВ: «Дальше в Кривбассе будет больше, я в этом уверен»

Хавбек – о победе криворожской команды над «Черноморцем»

05 декабря 2022, 15:11 |
154
0
Никита ТАТАРКОВ: «Дальше в Кривбассе будет больше, я в этом уверен»
ФК Кривбасс Кривой Рог. Никита Татарков

Полузащитник криворожского «Кривбасса» Никита Татарков прокомментировал итог перенесенной гостевой игры 7-го тура УПЛ с «Черноморцем». Команда Юрия Вернидуба, как известно, одержала в Одессе победу со счетом 1:0.

– Приятно ехать из Одессы с тремя очками. Как важно вот так, на победной ноте, завершить сезон?

– Для нас очень важна была эта победа, чтобы уйти в отпуск с хорошим настроением. Теперь немного отдохнем и будем с новыми силами готовиться к весенней части сезона. А дальше будет больше, я в этом уверен.

– С чем связаны успешные результаты «Кривбасса» в конце первого круга?

– Мы как следует настраивались на всех соперников, но в некоторых матчах не везло. Мы чувствовали поддержку руководства, болельщиков, поэтому работали и работали, и вот есть результаты.

«Кривбасс» после победы над «Черноморцем» в таблице УПЛ расположился на 8 месте с 18 очками после 15 матчей.

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Источник ФК Кривбасс
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