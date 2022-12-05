Упустила преимущество. Снигур завершила выступление на турнире в Дубае
Дарья проиграла первый сет со счета 3:0
Украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA 138) в 1/16 финала хардового 100-тысячника в Дубае (ОАЭ) проиграла Ребекке Шрамковой (Словакия, WTA 318) в двух сетах за 1 час и 21 минуту.
ITF W100 Дубай. Хард. 1/8 финала
Дарья Снигур (Украина) [4] – Ребекка Шрамкова (Словакия) [WC] – 4:6, 3:6
Отметим, что в первом сете Дарья вела 3:0 с двумя брейками, но проиграла партию. Второй сет Снигур проиграла со счета 2:0.
К слову, ранее другая украинская теннисистка Катерина Володько успешно преодолела сито квалификации.
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