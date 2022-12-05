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  4. Упустила преимущество. Снигур завершила выступление на турнире в Дубае
ITF
05 декабря 2022, 15:01 |
110
1

Упустила преимущество. Снигур завершила выступление на турнире в Дубае

Дарья проиграла первый сет со счета 3:0

05 декабря 2022, 15:01 |
110
1
Упустила преимущество. Снигур завершила выступление на турнире в Дубае
Instagram. Дарья Снигур

Украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA 138) в 1/16 финала хардового 100-тысячника в Дубае (ОАЭ) проиграла Ребекке Шрамковой (Словакия, WTA 318) в двух сетах за 1 час и 21 минуту.

ITF W100 Дубай. Хард. 1/8 финала

Дарья Снигур (Украина) [4] – Ребекка Шрамкова (Словакия) [WC] – 4:6, 3:6

Отметим, что в первом сете Дарья вела 3:0 с двумя брейками, но проиграла партию. Второй сет Снигур проиграла со счета 2:0.

К слову, ранее другая украинская теннисистка Катерина Володько успешно преодолела сито квалификации.

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Дарья Снигур Ребекка Шрамкова ITF Дубай
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Источник Sport.ua
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sirjoga
Вона метально просідає і впоратись з цим не може
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