Упустила преимущество. Снигур завершила выступление на турнире в Дубае

Украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA 138) в 1/16 финала хардового 100-тысячника в Дубае (ОАЭ) проиграла Ребекке Шрамковой (Словакия, WTA 318) в двух сетах за 1 час и 21 минуту.

ITF W100 Дубай. Хард. 1/8 финала

Дарья Снигур (Украина) [4] – Ребекка Шрамкова (Словакия) [WC] – 4:6, 3:6

Отметим, что в первом сете Дарья вела 3:0 с двумя брейками, но проиграла партию. Второй сет Снигур проиграла со счета 2:0.

К слову, ранее другая украинская теннисистка Катерина Володько успешно преодолела сито квалификации.