Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Источник: голкипер Черноморца, игравший во Франции, перейдет в Днепр-1
Украина. Премьер лига
05 декабря 2022, 14:35 |
540
0

Источник: голкипер Черноморца, игравший во Франции, перейдет в Днепр-1

Дмитрий Непогодов продолжит карьеру в днепровском клубе

05 декабря 2022, 14:35 |
540
0
Источник: голкипер Черноморца, игравший во Франции, перейдет в Днепр-1
Instagram. Дмитрий Непогодов

Голкипер одесского «Черноморца» Дмитрий Непогодов в ближайшее время перейдет в «Днепр-1».

Детали о договоренности между сторонами не разглашаются.

Отметим, что летом 2022 года Дмитрий стал игроком «Черноморца».

Свою персональную карьеру Дмитрий начал в «Марселе», где был дублером чемпиона мира и вице-чемпиона Европы Стива Манданда.

Получив опыт во Франции, Непогодов переехал в Украину. На родине Дмитрий защищал ворота донецкого «Металлурга» и полтавской «Ворсклы».

С 2017 года Дмитрий Непогодов выступал за клубы из Казахстана: «Тобол», «Астана», «Ордабасы». Получил футбольное гражданство этой страны.

В течение двух лет новичок «моряков» защищал ворота сборной Казахстана (11 матчей). В ее составе участвовал в отборочных матчах чемпионата Европы.

По теме:
Замена Де Хеа? Ман Юнайтед подпишет голкипера топ-команды Бундеслиги
Днепр-1 U-19 – Шахтер U-19. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ОФИЦИАЛЬНО. Верес сообщил об уходе трех футболистов
Дмитрий Непогодов Черноморец Одесса Днепр-1 трансферы трансферы УПЛ
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Динамомания
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Вечер рекордсменов. Франция выбила Польшу в 1/8 финала ЧМ-2022
Футбол | 04 декабря 2022, 19:00 25
Вечер рекордсменов. Франция выбила Польшу в 1/8 финала ЧМ-2022
Вечер рекордсменов. Франция выбила Польшу в 1/8 финала ЧМ-2022

Президент Франции Эмманюэль Макрон полностью угадал счет и авторов голов

Фьюри на скорости переехал Чисору. Далее по пути Усик и Джойс
Бокс | 04 декабря 2022, 16:06 0
Фьюри на скорости переехал Чисору. Далее по пути Усик и Джойс
Фьюри на скорости переехал Чисору. Далее по пути Усик и Джойс

Тайсон не собирается сбавлять обороты

Отец Фьюри рассказал, почему Усик не сможет побить его сына
Бокс | 05.12.2022, 07:17
Отец Фьюри рассказал, почему Усик не сможет побить его сына
Отец Фьюри рассказал, почему Усик не сможет побить его сына
ФОТО. Динамо на ЧМ-2022. Болельщик с Индии поддерживает украинский клуб
Футбол | 05.12.2022, 10:15
ФОТО. Динамо на ЧМ-2022. Болельщик с Индии поддерживает украинский клуб
ФОТО. Динамо на ЧМ-2022. Болельщик с Индии поддерживает украинский клуб
Мимо кассы. 5 футболистов мирового уровня, не игравших на чемпионатах мира
Футбол | 05.12.2022, 13:25
Мимо кассы. 5 футболистов мирового уровня, не игравших на чемпионатах мира
Мимо кассы. 5 футболистов мирового уровня, не игравших на чемпионатах мира
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
СМИ сообщили, зачем Шахтер предложил Мудрика Реалу и Барселоне
СМИ сообщили, зачем Шахтер предложил Мудрика Реалу и Барселоне
04.12.2022, 19:51 15
Футбол
Топ-7 разочарований группового этапа ЧМ-2022
Топ-7 разочарований группового этапа ЧМ-2022
03.12.2022, 11:28 12
Футбол
Маразм крепчает. Друг Ракицкого из рф раскритиковал несколько сборных на ЧМ
Маразм крепчает. Друг Ракицкого из рф раскритиковал несколько сборных на ЧМ
04.12.2022, 14:55 22
Футбол
Тайсон Фьюри - Дерек Чисора. Видео нокаута
Тайсон Фьюри - Дерек Чисора. Видео нокаута
04.12.2022, 00:33 3
Бокс
Беринчик победил француза по очкам и завоевал пояс чемпиона Европы EBU
Беринчик победил француза по очкам и завоевал пояс чемпиона Европы EBU
03.12.2022, 22:15 5
Бокс
Александр КРАСЮК: «То, что мы увидели во вчерашнем бою – это не бокс»
Александр КРАСЮК: «То, что мы увидели во вчерашнем бою – это не бокс»
04.12.2022, 11:40 2
Бокс
Нидерланды – США – 3:1. Видео голов и обзор матча
Нидерланды – США – 3:1. Видео голов и обзор матча
03.12.2022, 19:32
Футбол
Дальше - Усик? Тайсон Фьюри спокойно разобрался с Чисорой
Дальше - Усик? Тайсон Фьюри спокойно разобрался с Чисорой
04.12.2022, 00:15 26
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности