Источник: голкипер Черноморца, игравший во Франции, перейдет в Днепр-1

Голкипер одесского «Черноморца» Дмитрий Непогодов в ближайшее время перейдет в «Днепр-1».

Детали о договоренности между сторонами не разглашаются.

Отметим, что летом 2022 года Дмитрий стал игроком «Черноморца».

Свою персональную карьеру Дмитрий начал в «Марселе», где был дублером чемпиона мира и вице-чемпиона Европы Стива Манданда.

Получив опыт во Франции, Непогодов переехал в Украину. На родине Дмитрий защищал ворота донецкого «Металлурга» и полтавской «Ворсклы».

С 2017 года Дмитрий Непогодов выступал за клубы из Казахстана: «Тобол», «Астана», «Ордабасы». Получил футбольное гражданство этой страны.

В течение двух лет новичок «моряков» защищал ворота сборной Казахстана (11 матчей). В ее составе участвовал в отборочных матчах чемпионата Европы.