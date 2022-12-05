Источник: голкипер Черноморца, игравший во Франции, перейдет в Днепр-1
Дмитрий Непогодов продолжит карьеру в днепровском клубе
Голкипер одесского «Черноморца» Дмитрий Непогодов в ближайшее время перейдет в «Днепр-1».
Детали о договоренности между сторонами не разглашаются.
Отметим, что летом 2022 года Дмитрий стал игроком «Черноморца».
Свою персональную карьеру Дмитрий начал в «Марселе», где был дублером чемпиона мира и вице-чемпиона Европы Стива Манданда.
Получив опыт во Франции, Непогодов переехал в Украину. На родине Дмитрий защищал ворота донецкого «Металлурга» и полтавской «Ворсклы».
С 2017 года Дмитрий Непогодов выступал за клубы из Казахстана: «Тобол», «Астана», «Ордабасы». Получил футбольное гражданство этой страны.
В течение двух лет новичок «моряков» защищал ворота сборной Казахстана (11 матчей). В ее составе участвовал в отборочных матчах чемпионата Европы.
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