Как Вернидуб вывел Кривбасс из кризиса после провального старта

На паузу в конце сентября «Кривбасс» уходил на 15-м месте – с нулем голов и одним очком. Конечно, неправильно сравнивать очень разные по длине отрезки. Однако на зимнюю паузу криворожане ушли на восьмом месте и на десятой строчке – по потерянным очкам, но пусть «Рух» и «Ингулец» их еще наберут.

За последние 11 туров добыты пять побед при четырех поражениях. Забито 11 голов, то есть один мяч в среднем за игру – прилично по меркам УПЛ. Если брать четыре последних матча (показательный отрезок для сравнения со стартовым), то у «Кривбасса» три победы и одно поражение. Улучшение результатов налицо! Как же Юрию Вернидубу удалось выправить курс команды, которая изначально шла на вылет?

Команда бьется за тренера

То, что «Кривбасс» в первых четырех турах не просто не забивал, но и фактически не создал ни одного момента в позиционном нападении, не удивляло. Редкие шансы возникали разве что при стандартах (но как раз после стандартов у своих ворот криворожане регулярно пропускали) и дальних ударах – даже контратаки не особо получались.

Просто это нормальное явление для новой команды (почти два десятка новичков) с новым тренером (Вернидуба назначили за два месяца до старта сезона), которая даже в серии контрольных матчей не успела сыграться. Отбиваться проще, тем более в нашем чемпионате. И пропускал на старте «Кривбасс» действительно мало – три гола за четыре тура. А мог быть и вовсе один мяч, если бы не ошибки вратарей – Сарнавского в игре с «Шахтером» и Клищука в матче с «Вересом».

Если вспоминать предыдущую карьеру Юрия Вернидуба, то и «Зарю» в еврокубки он вывел не в первом или даже не втором своем сезоне. И в солигорском «Шахтере» начало у него было сложным. И в «Шерифе» выход в Лигу чемпионов и победа над «Реалом» пришли на восьмой-девятый месяц работы, а не на второй.

Но был момент, который явно заставлял Юрия Вернидуба задумываться о быстрой отставке из «Кривбасса» – не только из эмоций вытекают подобные фразы. Уж очень безвольной и безнадежной команда выглядела в ситуациях, когда надо было переламывать ход матча. Прибывший в «Кривбасс» из ВСУ Вернидуб явно уже видел другие, гораздо более высокие стандарты самоотдачи и готовности биться.



ФК Кривбасс

Но та трехнедельная пауза на рубеже сентября-октября, очевидно, помогла криворожанам. Как раз тогда пришло понимание, что команда готова и работать, и сражаться, и принять идеи своего тренера.

Результаты видны, но и срывы случаются. Последнее поражение от «Металлиста 1925» напомнило о старте сезона, когда «Кривбасс» просто не знал, что делать. В матче с «Рухом» тяжело было понять, куда исчезла команда минут на десять после того, как открыла счет – мяч на том отрезке как будто и не покидал штрафную площадку криворожан, два пропущенных гола были по делу.

Но и эти провалы уже не воспринимались как нечто само собой разумеющееся. Скорее, просто подтверждали, что этот «Кривбасс» пока далеко от модельных образцов Юрия Вернидуба, которые мы видели в «Заре» или «Шерифе».

Тем более были и примеры в другую сторону. Играя в меньшинстве больше тайма против «Миная» из-за несправедливого удаления Дибанго, «Кривбасс» искал шансы победить, а не просто отбиться. Две грубые ошибки на своей половине поля в матче с «Динамо» (1:3), которые лишили «красно-белых» реальных шансов на очки, проистекли из желания комбинировать и играть в современный футбол, а не лупить мяч куда попало.

Главный же пример появившегося характера – безусловно, волевая победа над лидером «Днепром-1».

Вернидубу осенью нашли нужных игроков

Менеджменту «Кривбасса» пришлось исправлять ошибки на ходу, что очень сложно. А ошибок было много, раз уже после четырех туров оказалось, что собранный состав плохо готов к сезону.

Осенние решения по трансферам уже выглядят удачными. Даже Иван Дибанго, который поначалу поражал количеством проигранных дуэлей один в один и безграмотной позиционной игрой, постепенно адаптировался к требованиям Юрия Вернидуба и УПЛ – как ни крути, наша лига явно выше по уровню белорусской. Теперь Дибанго способен справляться с Алексеем Гуцуляком из «Днепра-1», а также успевает остро подключаться к атакам.

Артур Микитишин увеличил конкуренцию на правом фланге и именно он сделал ассист на Дебелко, когда тот забил победный гол «Ингульцу» – это был первый выигрышный матч «Кривбасса» в сезоне.

Настоящей находкой же стал Рифет Капич. Юрий Вернидуб знал этого игрока по совместной работе в «Шерифе». И наверняка вспомнил о Желько Любеновиче, так как они похожи что по габаритам, что по игровой стилистике. Капич умеет управлять игрой и ее темпом, он способен делать классные обостряющие передачи и исполнять стандарты. 27-летний босниец забил один гол («Ворскле» с пенальти), отдал ассист в игре с «Металлистом» и подал угловой, после которого Стецьков поразил ворота «Черноморца» – в этих трех матчах «Кривбасс» набрал девять очков, то есть половину от общего числа.



ФК Кривбасс. Рифет Капич (в центре)

Также Капич органично дополняет партнеров по центру полузащиты. Банада здесь отвечает за физическую мощь и отборы, Хомченовский и Татарков (Вернидуб нашел ему новую роль, так как на флангах есть кому играть, и Никита с ней справляется – три ассиста и заработанный пенальти) – за динамику и мобильность. Капич же – это мозг, который создает возможности для многих скоростных игроков «Кривбасса» осуществлять быстрый переход из обороны в атаку, а также вести активную фланговую игру. То, что так любит ставить своим командам Юрий Вернидуб.

Понятно, что зимой криворожанам будет нужно усиление – осенью были сделаны только первые уверенные шаги. И для увеличения глубины состава, и просто на проблемные позиции. Требуются центральные защитники (Зотько явно разочаровал тренера, а Вернидуб-младший с возрастом и в скорости потерял, и травмируется все чаще), нужен форвард – не только из-за травмы Хобленко (автора первого гола «Кривбасса» под руководством Юрия Вернидуба), но и однотипности имеющихся нападающих. Дебелко и Устименко хороши габаритами, но им не хватает скорости.

При этом Устименко явно проиграл конкуренцию. У Дениса в принципе всего три гола в 52 матчах УПЛ за карьеру – меньше, чем у Дебелко в этом сезоне. Четыре мяча Романа принесли «Кривбассу» шесть очков в нынешнем чемпионате. Дебелко более трех лет не играл в УПЛ, на старте нынешнего сезона или на замену выходил, или в запасе сидел. Но постепенно адаптировался к тому, что забивать в элитном украинском дивизионе сложнее, чем в Эстонии, Латвии, Беларуси или Первой лиге.

Вернидуб открывает Назару Волошину путь в большой футбол

Назар Волошин успешно провел минувший сезон в Юношеской лиге УЕФА – два гола и три результативных передачи в семи матчах. Очевидно, что разница между взрослым футболом и молодежным (даже европейского уровня) очень большая. Но также очевидно, что Юрий Вернидуб верил в талант воспитанника «Динамо».



ФК Кривбасс. Назар Волошин (№ 19)

Волошин сразу же получил место в основном составе, отплатил за доверие голом в ворота «Зари» (второе очко «Кривбасса» в сезоне), но затем получил красную карточку в игре с «Александрией» за недисциплинированное поведение – что-то сказал арбитру.

После такого проступка можно надолго загреметь на скамейку запасных. Юрий Вернидуб явно провел педагогическую беседу с Волошиным, после которой тот сосредоточился на футболе. 19-летний вингер стал одним из локомотивов, который потащил «Кривбасс» вперед. Мы увидели техничного и скоростного футболиста, который нацелен на ворота, владеет поставленным ударом и смело идет в дриблинг. В последних шести матчах перед паузой Волошин забил три гола. Правда, проблемы с дисциплиной остаются – две желтые карточки.

Кто знает, может, весной в случае супертрансфера Михаила Мудрика из «Шахтера» именно Назар Волошин станет самым ярким левым вингером УПЛ.

Игорь ЯСЛИК