Замена Де Хеа? Ман Юнайтед подпишет голкипера топ-команды Бундеслиги
Ян Зоммер продолжит карьеру в Англии
Голкипер сборной Швейцарии и менхенгладбахской «Боруссии» Ян Зоммер перейдет в английский «Манчестер Юнайтед».
Сообщается, что сделка состоится в зимнее трансферное окно. Игрок уже дал согласие на переход. Отметим, что действующее соглашение Зоммера с немецким клубом рассчитано до лета 2023 года.
Контракт основного вратаря «МЮ» Давида Де Хеа также действует до лета 2023 года, однако, клуб не планирует продлевать соглашение с голкипером.
33-летний швейцарский вратарь выступал за менхенгладбахскую «Боруссию» с 2014 года. В текущем сезоне Зоммер сыграл 11 матчей за немецкий клуб и пропустил 14 мячей.
Сейчас Зоммер выступает со сборной Швейцарии на ЧМ-2022 по футболу. В матче 1-го тура группового этапа он даже стал лучшим игроком матча.
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