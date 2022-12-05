Замена Де Хеа? Ман Юнайтед подпишет голкипера топ-команды Бундеслиги

Голкипер сборной Швейцарии и менхенгладбахской «Боруссии» Ян Зоммер перейдет в английский «Манчестер Юнайтед».

Сообщается, что сделка состоится в зимнее трансферное окно. Игрок уже дал согласие на переход. Отметим, что действующее соглашение Зоммера с немецким клубом рассчитано до лета 2023 года.

Контракт основного вратаря «МЮ» Давида Де Хеа также действует до лета 2023 года, однако, клуб не планирует продлевать соглашение с голкипером.

33-летний швейцарский вратарь выступал за менхенгладбахскую «Боруссию» с 2014 года. В текущем сезоне Зоммер сыграл 11 матчей за немецкий клуб и пропустил 14 мячей.

Сейчас Зоммер выступает со сборной Швейцарии на ЧМ-2022 по футболу. В матче 1-го тура группового этапа он даже стал лучшим игроком матча.