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  4. Замена Де Хеа? Ман Юнайтед подпишет голкипера топ-команды Бундеслиги
Англия
05 декабря 2022, 13:40 | Обновлено 05 декабря 2022, 13:41
676
1

Замена Де Хеа? Ман Юнайтед подпишет голкипера топ-команды Бундеслиги

Ян Зоммер продолжит карьеру в Англии

05 декабря 2022, 13:40 | Обновлено 05 декабря 2022, 13:41
676
1
Замена Де Хеа? Ман Юнайтед подпишет голкипера топ-команды Бундеслиги
Twitter. Ян Зоммер

Голкипер сборной Швейцарии и менхенгладбахской «Боруссии» Ян Зоммер перейдет в английский «Манчестер Юнайтед».

Сообщается, что сделка состоится в зимнее трансферное окно. Игрок уже дал согласие на переход. Отметим, что действующее соглашение Зоммера с немецким клубом рассчитано до лета 2023 года.

Контракт основного вратаря «МЮ» Давида Де Хеа также действует до лета 2023 года, однако, клуб не планирует продлевать соглашение с голкипером.

33-летний швейцарский вратарь выступал за менхенгладбахскую «Боруссию» с 2014 года. В текущем сезоне Зоммер сыграл 11 матчей за немецкий клуб и пропустил 14 мячей.

Сейчас Зоммер выступает со сборной Швейцарии на ЧМ-2022 по футболу. В матче 1-го тура группового этапа он даже стал лучшим игроком матча.

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Комментарии 1
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Gargantua
удивительно что до 33 он так и не попал в топ клуб.
помню как он начинал и была увереность, что парень очень талантлив. 
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