ВИДЕО. Так уже не выйдет. 16 лет назад Роналдиньо хитро забил Вердеру

5 декабря 2006 года «Барселона» в шестом туре группового раунда Лиги чемпионов принимала «Вердер».

Счет в той встрече уже на 13-й минуте открыл волшебник Роналдиньо. Обладатель «Золотого мяча 2005» обманул игроков немецкого клуба, пробив со штрафного под стенкой, в то время как игроки в бело-зеленой форме традиционно подпрыгнули. Сейчас подобный трюк провернуть намного сложнее, многие команды придумали нехитрую тактику против таких ударов, когда один из футболистов ложится на газон позади стенки.

Еще через пять минут окончательный счет в этой встрече установил Эйдур Гудьонсен, «Барселона» на одно очко обошла немцев в турнирной таблице и заняла второе место после «Челси». В плей-офф каталонский клуб был остановлен «Ливерпулем» уже в 1/8 финала.