ВИДЕО. Украинский галактикос. Лунин похвастался новым электрокаром BMW

Мадридский «Реал», сотрудничая с брендом BMW, опубликовал новое видео в соцсетях.

Все футболисты команды получили электрокары от немецкого производителя. Украинскому вратарю Андрею Лунину достался BMW i4 M50.

Лунин появился в рекламном видеоролике за рулем своего нового автомобиля.

Андрей в нынешнем сезоне провел 4 матча в Ла Лиги и 2 поединка в Лиге чемпионов.

ВИДЕО. Звезды мадридского Реала показали свои новые электрокары BMW.