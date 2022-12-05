Испания05 декабря 2022, 13:12 | Обновлено 05 декабря 2022, 13:18
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ВИДЕО. Украинский галактикос. Лунин похвастался новым электрокаром BMW
Звезды мадридского «Реала» показали свои новые автомобили BMW
05 декабря 2022, 13:12 | Обновлено 05 декабря 2022, 13:18
1699
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Мадридский «Реал», сотрудничая с брендом BMW, опубликовал новое видео в соцсетях.
Все футболисты команды получили электрокары от немецкого производителя. Украинскому вратарю Андрею Лунину достался BMW i4 M50.
Лунин появился в рекламном видеоролике за рулем своего нового автомобиля.
Андрей в нынешнем сезоне провел 4 матча в Ла Лиги и 2 поединка в Лиге чемпионов.
ВИДЕО. Звезды мадридского Реала показали свои новые электрокары BMW.
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