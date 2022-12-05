Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Украинский галактикос. Лунин похвастался новым электрокаром BMW
Испания
05 декабря 2022, 13:12 | Обновлено 05 декабря 2022, 13:18
1699
1

ВИДЕО. Украинский галактикос. Лунин похвастался новым электрокаром BMW

Звезды мадридского «Реала» показали свои новые автомобили BMW

05 декабря 2022, 13:12 | Обновлено 05 декабря 2022, 13:18
1699
1
ВИДЕО. Украинский галактикос. Лунин похвастался новым электрокаром BMW
ФК Реал Мадрид. Андрей Лунин

Мадридский «Реал», сотрудничая с брендом BMW, опубликовал новое видео в соцсетях.

Все футболисты команды получили электрокары от немецкого производителя. Украинскому вратарю Андрею Лунину достался BMW i4 M50.

Лунин появился в рекламном видеоролике за рулем своего нового автомобиля.

Андрей в нынешнем сезоне провел 4 матча в Ла Лиги и 2 поединка в Лиге чемпионов.

ВИДЕО. Звезды мадридского Реала показали свои новые электрокары BMW.

По теме:
ВИДЕО. Как российский вертолет Ка-52 встретился с украинской ракетой
Сенсационные и невероятные развязки на ЧУ-2022 по боксу в Ивано-Франковске
ВИДЕО. Ночью в россии прогремели взрывы на двух аэродромах
BMW Реал Мадрид Андрей Лунин lifestyle автомобиль видео выбор редакции
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(9)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Цезари КУЛЕША: «Польша заканчивает ЧМ-2022 с высоко поднятой головой»
Футбол | 05 декабря 2022, 08:08 2
Цезари КУЛЕША: «Польша заканчивает ЧМ-2022 с высоко поднятой головой»
Цезари КУЛЕША: «Польша заканчивает ЧМ-2022 с высоко поднятой головой»

Президент Польского футбольного союза доволен выступлением главной команды

Чемпионат мира 2022 по футболу: календарь, анонсы, трансляции, результаты
Футбол | 05 декабря 2022, 01:40 2
Чемпионат мира 2022 по футболу: календарь, анонсы, трансляции, результаты
Чемпионат мира 2022 по футболу: календарь, анонсы, трансляции, результаты

Мундиаль будет проходить с 20 ноября по 18 декабря в Катаре

Маразм крепчает. Друг Ракицкого из рф раскритиковал несколько сборных на ЧМ
Футбол | 04.12.2022, 14:55
Маразм крепчает. Друг Ракицкого из рф раскритиковал несколько сборных на ЧМ
Маразм крепчает. Друг Ракицкого из рф раскритиковал несколько сборных на ЧМ
Франция – Польша – 3:1. Победа рекордсменов. Видео голов и обзор матча
Футбол | 04.12.2022, 19:30
Франция – Польша – 3:1. Победа рекордсменов. Видео голов и обзор матча
Франция – Польша – 3:1. Победа рекордсменов. Видео голов и обзор матча
Поиск формата. ФИФА может убрать группы по 3 команды на ЧМ-2026
Футбол | 05.12.2022, 12:24
Поиск формата. ФИФА может убрать группы по 3 команды на ЧМ-2026
Поиск формата. ФИФА может убрать группы по 3 команды на ЧМ-2026
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Am
Бмв найкращі машинки, гарний бонус до зп))
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Топ-7 разочарований группового этапа ЧМ-2022
Топ-7 разочарований группового этапа ЧМ-2022
03.12.2022, 11:28 12
Футбол
Фьюри на скорости переехал Чисору. Далее по пути Усик и Джойс
Фьюри на скорости переехал Чисору. Далее по пути Усик и Джойс
04.12.2022, 16:06
Бокс
ВИДЕО. В образе солдата ВСУ. Денис Беринчик вышел в ринг
ВИДЕО. В образе солдата ВСУ. Денис Беринчик вышел в ринг
03.12.2022, 21:31 5
Бокс
ФОТО. Джака показал провокационную футболку и неприличный жест сербам
ФОТО. Джака показал провокационную футболку и неприличный жест сербам
03.12.2022, 18:06 11
Футбол
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
05.12.2022, 03:03
Биатлон
ВИДЕО. Как Фьюри уверенно разбил Чисору. Обзор боя
ВИДЕО. Как Фьюри уверенно разбил Чисору. Обзор боя
04.12.2022, 02:13
Бокс
Вечер рекордсменов. Франция выбила Польшу в 1/8 финала ЧМ-2022
Вечер рекордсменов. Франция выбила Польшу в 1/8 финала ЧМ-2022
04.12.2022, 19:00 25
Футбол
Это криминал. Стерлинг экстренно улетел из Катара в Лондон. Что случилось?
Это криминал. Стерлинг экстренно улетел из Катара в Лондон. Что случилось?
05.12.2022, 06:05 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности