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  4. ВИДЕО из раздевалки. Сборная Франции ярко отпраздновала победу над Польшей
Чемпионат мира
05 декабря 2022, 13:01 |
262
0

ВИДЕО из раздевалки. Сборная Франции ярко отпраздновала победу над Польшей

Игроки «синих» искренне радовались выходу в 1/4 финала

05 декабря 2022, 13:01 |
262
0
ВИДЕО из раздевалки. Сборная Франции ярко отпраздновала победу над Польшей
Getty Images/Global Images Ukraine

Сборная Франции ярко отпраздновала победу над командой Польши (3:1) в 1/8 финала чемпионата мира, который проходит в Катаре.

Игроки Les Bleus после победы над поляками выплеснули эмоции под всемирно известную песню GALA – Freed from desire.

Отметим, что эта композиция стала неофициальным гимном проходившего во Франции чемпионата Европы по футболу в 2016 году.

Сборная Франции является действующим чемпионом мира и одном из главных фавортов на победу в Катаре. В 1/4 финала французы сыграют против Англии 10 декабря.

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