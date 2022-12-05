ВИДЕО из раздевалки. Сборная Франции ярко отпраздновала победу над Польшей

Сборная Франции ярко отпраздновала победу над командой Польши (3:1) в 1/8 финала чемпионата мира, который проходит в Катаре.

Игроки Les Bleus после победы над поляками выплеснули эмоции под всемирно известную песню GALA – Freed from desire.

Отметим, что эта композиция стала неофициальным гимном проходившего во Франции чемпионата Европы по футболу в 2016 году.

Сборная Франции является действующим чемпионом мира и одном из главных фавортов на победу в Катаре. В 1/4 финала французы сыграют против Англии 10 декабря.