ВИДЕО из раздевалки. Сборная Франции ярко отпраздновала победу над Польшей
Игроки «синих» искренне радовались выходу в 1/4 финала
Сборная Франции ярко отпраздновала победу над командой Польши (3:1) в 1/8 финала чемпионата мира, который проходит в Катаре.
Игроки Les Bleus после победы над поляками выплеснули эмоции под всемирно известную песню GALA – Freed from desire.
Отметим, что эта композиция стала неофициальным гимном проходившего во Франции чемпионата Европы по футболу в 2016 году.
Сборная Франции является действующим чемпионом мира и одном из главных фавортов на победу в Катаре. В 1/4 финала французы сыграют против Англии 10 декабря.
𝑼𝒏 𝒈𝒓𝒐𝒖𝒑𝒆 𝒒𝒖𝒊 𝒗𝒊𝒕 𝒃𝒊𝒆𝒏 😍#FRAPOL | #FiersdetreBleus pic.twitter.com/yfbwmXXuIG— Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) December 4, 2022
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