Будет оправдана? Стало известно, как допинг попал в организм Симоны Халеп

Препарат роксадустат, запрещенный Всемирным антидопинговым агентством, попал в организм теннисистки Симоны Халеп через спортивное питание.

Согласно отчету, на упаковке пищевых добавок не указано наличие в составе роксадустата. В связи с этим, Халеп обратилась в Международное агентство по честности в теннисе (ITIA) с запросом о проведении экстренного слушания.

В августе 2022 года Халеп сдала допинг-пробу во время Открытого чемпиона США. В образце А был обнаружен запрещенный препарат роксадустат. 31-летняя теннисистка попросила проверить образец В, однако это только подтвердило нарушение правил.

Отметим, что Халеп является победительницей 24 турниров под эгидой WTA в одиночном разряде. Она также выигрывала Ролан Гаррос (2018) и Уимблдон (2019).