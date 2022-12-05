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  4. Будет оправдана? Стало известно, как допинг попал в организм Симоны Халеп
WTA
05 декабря 2022, 12:57 |
562
0

Будет оправдана? Стало известно, как допинг попал в организм Симоны Халеп

Препарат был в спортивном питании

05 декабря 2022, 12:57 |
562
0
Будет оправдана? Стало известно, как допинг попал в организм Симоны Халеп
Instagram. Симона Халеп

Препарат роксадустат, запрещенный Всемирным антидопинговым агентством, попал в организм теннисистки Симоны Халеп через спортивное питание.

Согласно отчету, на упаковке пищевых добавок не указано наличие в составе роксадустата. В связи с этим, Халеп обратилась в Международное агентство по честности в теннисе (ITIA) с запросом о проведении экстренного слушания.

В августе 2022 года Халеп сдала допинг-пробу во время Открытого чемпиона США. В образце А был обнаружен запрещенный препарат роксадустат. 31-летняя теннисистка попросила проверить образец В, однако это только подтвердило нарушение правил.

Отметим, что Халеп является победительницей 24 турниров под эгидой WTA в одиночном разряде. Она также выигрывала Ролан Гаррос (2018) и Уимблдон (2019).

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Симона Халеп допинг спортивное питание
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Источник ProSport
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