Поиск формата. ФИФА может убрать группы по 3 команды на ЧМ-2026

ФИФА продолжает искать наилучший формат для проведения ЧМ-2026, участие в котором примут 48 национальных сборных команд, а не 32 как сейчас.

Изначально планировалось, что на турнире будет 16 групп, в каждую из которых попадет по три команды. При таком формате в 1/16 финала выходили бы по две команды из каждой группы. Однако в таком случае одна из сборных получила бы преимущество в графике. Также возникли опасения, что в финальном матче оба участника могут влиять на распределение мест.

ФИФА предлагала проводить серию пенальти в конце каждого матча группового этапа, который заканчивается вничью. Но и это вряд ли бы помешало командам разыграть нужный счет.

Сообщается, что сейчас ФИФА рассматривает три варианта проведения турнира. Помимо варианта с тремя командами в группе, возможен формат с 4 командами, которые распределены по 12 группам. В таком случае лучшие сборные с третьих мест тоже попадут в плей-офф.

Еще одна схема – разделить участников чемпионата мира на две половины, в каждой из которых будет по 24 сборные. В каждой половине будет по 6 групп с 4 командами. Победитель каждой половины попадет в финал.

Чемпионат мира 2026 года примут США, Канада и Мексика.