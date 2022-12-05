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  4. У легенды Шахтера Жадсона скончался отец
Бразилия
05 декабря 2022, 11:41 |
308
0

У легенды Шахтера Жадсона скончался отец

Мужчина умер в возрасте 62 лет

05 декабря 2022, 11:41 |
308
0
У легенды Шахтера Жадсона скончался отец
Getty Images/Global Images Ukraine. Жадсон

4 декабря в Бразилии в возрасте 62 лет скончался Эсмаэль да Силва – отец легендарного хавбека «Шахтера» Жадсона.

Причина смерти не разглашается, однако известно, что в последнее время мужчина боролся с онкологией. Три года назад у него диагностировали рак простаты, вследствие чего была сделана операция.

Именно отец, как рассказывал Жадсон, сыграл ключевую роль в том, что он полюбил футбол и стал профессиональным игроком. Сам Эсмаэль да Силва, которого еще называли Тити, выступал на аматорском уровне в Лондрине.

Напомним, накануне стало известно, что Жадсон подал в суд на «Виторию» из Салвадора, требуя от этого клуба компенсации в размере около 100 тысяч евро.

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Источник Futebol Interior
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