У легенды Шахтера Жадсона скончался отец

4 декабря в Бразилии в возрасте 62 лет скончался Эсмаэль да Силва – отец легендарного хавбека «Шахтера» Жадсона.

Причина смерти не разглашается, однако известно, что в последнее время мужчина боролся с онкологией. Три года назад у него диагностировали рак простаты, вследствие чего была сделана операция.

Именно отец, как рассказывал Жадсон, сыграл ключевую роль в том, что он полюбил футбол и стал профессиональным игроком. Сам Эсмаэль да Силва, которого еще называли Тити, выступал на аматорском уровне в Лондрине.

Напомним, накануне стало известно, что Жадсон подал в суд на «Виторию» из Салвадора, требуя от этого клуба компенсации в размере около 100 тысяч евро.