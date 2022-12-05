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05 декабря 2022, 11:30 |
467
1

Заказная чернуха. Вице-президент УАФ грозится подать иски против 3-х сайтов

Плиев заявил, что некоторые украинские ресурсы разместили информацию, которая касается его лично

05 декабря 2022, 11:30 |
467
1
Заказная чернуха. Вице-президент УАФ грозится подать иски против 3-х сайтов
УАФ. Андрей Плиев

Первый вице-президент УАФ Алан Плиев громогласно заявил о намерении подать иски в суд против трех украинских сайтов, которые ранее разместили информацию, которая касается его лично.

«Я понимаю, что у войны нет правил, особенно когда по другую сторону абсолютно безнравственные отбросы, которые за три копейки готовы забыть о своем человеческом облике и запросто превращаются в животных.

Но я не понимаю, на какой результат они рассчитывают. Рано или поздно все их имена станут известны. И даже те, кто сегодня им платит эти три копейки, первыми не подадут им руки.

Сейчас эти подонки в рамках медийной атаки на УАФ льют грязь на меня лично. Разместить заказную чернуху за деньги согласились уже по меньшей мере три сайта.

Неуважаемые «Vesti.ua», «КП в Украине» и «Украинский Бизнес Ресурс», вы действительно считаете, что продавшись за 100 долларов и опубликовав такую гадость, вы не потеряете большего? Не потеряете свою репутацию среди читателей, среди коллег-журналистов?

Против каждого из указанного сайта мои юристы готовят иски в суд с миллионной суммой компенсации причиненного мне и моей семье морального ущерба. Все эти средства после получения я перечислю на нужды ВСУ и благотворительных фондов, которые поддерживают в г. Днепр семьи переселенцев с временно оккупированных территорий», – написал Плиев на своей странице в социальной сети Facebook.

Отметим, что «Vesti.ua», «КП в Украине» и «Украинский Бизнес Ресурс» заявили, что в свое время в Днепре против Алана Плиева возбудили уголовное деле за групповое изнасилование, которое помог ему «замять» Андрей Павелко.

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Алан Плиев насилие Андрей Павелко
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Gargantua
сколько правды в глазах у этого достойного человека
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