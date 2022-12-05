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05 декабря 2022, 10:33 |
372
1

Сенегал впервые проиграл с разницей в три мяча

На больших турнирах такого еще не было

05 декабря 2022, 10:33 |
372
1
Сенегал впервые проиграл с разницей в три мяча

Сборная Сенегала потерпела разгромное поражение за время выступлений на топ-турнирах. Команда Алиу Сиссе уступила Англию в 1/8 финала ЧМ-2022 со счетом 0:3. Да ни на чемпионате мира, ни на Кубке Африки сенегальцы еще никому не проигрывали.

Сборная Англии продлила серию матчей без поражений против африканских сборных.

Всего британцы провели 8 игр против представителей Африки: 5 побед, 3 ничьих. Общий счет голов в этих играх – 11:3, при этом в шести матчах из восьми Англия не пропустила.

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Англия - Сенегал
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Источник Sport.ua
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