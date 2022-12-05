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  4. Напугали невесту. Стали известны детали ограбления дома Стерлинга
Чемпионат мира
05 декабря 2022, 09:27 |
1490
1

Напугали невесту. Стали известны детали ограбления дома Стерлинга

Из дома вынесли часы на сумму 300 тысяч фунтов

05 декабря 2022, 09:27 |
1490
1
Напугали невесту. Стали известны детали ограбления дома Стерлинга
Getty Images/Global Images Ukraine. Рахим Стерлинг

3 декабря, в субботу вечером, за день до игры Англии против Сенегала дом полузащитника Трех львов Рахима Стерлинга был ограблен.

Сообщается, что семья 27-летнего футболиста и его невеста Пейдж Миллиен находилась дома, когда туда ворвались вооруженные преступники. По информации английских СМИ, воры украли из дома часы на сумму 300 тысяч фунтов (13,5 млн грн).

Отметим, что Стерлинг решил экстренно вылететь из Катара в Лондон, чтобы побывать на месте событий и встретиться с членами семьи.

Хавбек собирается вернуться в Катар на следующие матчи, если позволит ситуация.

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Источник Evening Standard
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Александр Чернокур
300 тысяч фунтов это зарплата в АПЛ за 2 недели .Разве что морально это неприятно 
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