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  4. Цезари КУЛЕША: «Польша заканчивает ЧМ-2022 с высоко поднятой головой»
Чемпионат мира
05 декабря 2022, 08:08 |
547
0

Цезари КУЛЕША: «Польша заканчивает ЧМ-2022 с высоко поднятой головой»

Президент Польского футбольного союза доволен выступлением главной команды

05 декабря 2022, 08:08 |
547
0
Цезари КУЛЕША: «Польша заканчивает ЧМ-2022 с высоко поднятой головой»
Getty Images/Global Images Ukraine

Президент Польского футбольного союза Цезари Кулеша подвел итоги выступления сборной на чемпионате мира в Катаре.

«Для нашей сборной чемпионат мира окончен, но мы заканчиваем его с высоко поднятой головой. Против Франции у нас были моменты, но чемпионы мира просто были сильнее.

Выход из группы, первый за 36 лет, – это успех. Спасибо за это тренеру, футболистам и нашим болельщикам», – заявил Кулеша.

Отметим, что на групповом этапе Польша сыграла вничью с Мексикой (0:0), обыграла Саудовскую Аравию (2:0) и проиграла Аргентине (0:2), а в 1/8 финала уступила Франции (1:3).

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Цезари Кулеша сборная Франции по футболу сборная Польши по футболу ЧМ-2022 по футболу Франция - Польша
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Источник Przeglad Sportowy
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