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WTA
05 декабря 2022, 07:35 | Обновлено 05 декабря 2022, 07:36
498
0

Рейтинг WTA. Даяна Ястремская вернулась в первую сотню

Алиша Паркс дебютировала в топ-100

05 декабря 2022, 07:35 | Обновлено 05 декабря 2022, 07:36
498
0
Рейтинг WTA. Даяна Ястремская вернулась в первую сотню
Инстаграм Даяны Ястремской

Женщины на прошлой неделе сыграли турнир WTA 125 в Андорре. Победительницей стала 21-летняя американка Алиша Паркс, которая благодаря этому успеху дебютировала в первой сотне мирового рейтинга.

Выше в рейтинге изменения незначительные.

Топ-10 рейтинга WTA

Среди украинок, которые не слишком удачно сыграли в Андорре, стоит отметить небольшой прогресс Катерины Байндл, Даяны Ястремской и Дарьи Снигур. Даяна снова в первой сотне, но на 99-м месте. Также несколько десятков позиций отыграла Дарья Лопатецкая.

Украинки в рейтинге WTA


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рейтинг WTA Катерина Байндл (Козлова) Ангелина Калинина Даяна Ястремская Катарина Завацкая Марта Костюк Ван Сиюй Дарья Снигур Ига Свёнтек Алиша Паркс WTA Андорра
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Источник Sport.ua
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