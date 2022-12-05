Рейтинг WTA. Даяна Ястремская вернулась в первую сотню

Женщины на прошлой неделе сыграли турнир WTA 125 в Андорре. Победительницей стала 21-летняя американка Алиша Паркс, которая благодаря этому успеху дебютировала в первой сотне мирового рейтинга.

Выше в рейтинге изменения незначительные.

Топ-10 рейтинга WTA

Среди украинок, которые не слишком удачно сыграли в Андорре, стоит отметить небольшой прогресс Катерины Байндл, Даяны Ястремской и Дарьи Снигур. Даяна снова в первой сотне, но на 99-м месте. Также несколько десятков позиций отыграла Дарья Лопатецкая.

Украинки в рейтинге WTA



