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  4. Златко ДАЛИЧ: «Игроки сборной Японии сражаются, как самураи»
Чемпионат мира
05 декабря 2022, 04:40 | Обновлено 05 декабря 2022, 04:41
147
0

Златко ДАЛИЧ: «Игроки сборной Японии сражаются, как самураи»

Тренер сборной Хорватии – о предстоящем противостоянии в 1/8 финала Мундиаля

05 декабря 2022, 04:40 | Обновлено 05 декабря 2022, 04:41
147
0
Златко ДАЛИЧ: «Игроки сборной Японии сражаются, как самураи»
Getty Images/Global Images Ukraine. Златко Далич

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич поделился ожиданиями от матча 1/8 финала чемпионата мира 2022 против национальной команды Японии.

«Хорватия не должна никого недооценивать. Японцы сражаются, как самураи, и мы должны ответить в таком же ключе, если хотим победить», -сказал Далич.

Матч Япония – Хорватия состоится в понедельник, 5 декабря. Начало в 17:00 по Киеву.

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