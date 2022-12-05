Златко ДАЛИЧ: «Игроки сборной Японии сражаются, как самураи»

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич поделился ожиданиями от матча 1/8 финала чемпионата мира 2022 против национальной команды Японии.

«Хорватия не должна никого недооценивать. Японцы сражаются, как самураи, и мы должны ответить в таком же ключе, если хотим победить», -сказал Далич.

Матч Япония – Хорватия состоится в понедельник, 5 декабря. Начало в 17:00 по Киеву.