Чемпионат мира05 декабря 2022, 04:40 | Обновлено 05 декабря 2022, 04:41
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Златко ДАЛИЧ: «Игроки сборной Японии сражаются, как самураи»
Тренер сборной Хорватии – о предстоящем противостоянии в 1/8 финала Мундиаля
05 декабря 2022, 04:40 | Обновлено 05 декабря 2022, 04:41
147
0
Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич поделился ожиданиями от матча 1/8 финала чемпионата мира 2022 против национальной команды Японии.
«Хорватия не должна никого недооценивать. Японцы сражаются, как самураи, и мы должны ответить в таком же ключе, если хотим победить», -сказал Далич.
Матч Япония – Хорватия состоится в понедельник, 5 декабря. Начало в 17:00 по Киеву.
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