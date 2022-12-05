​Тренер Японии: «Игра с Хорватией может продлиться 120 минут»

Главный тренер сборной Японии Хадзимэ Мориясу поделился мыслями в преддверии поединка 1/8 финала чемпионата мира против Хорватии.

«Хорваты – действующие вице-чемпионы мира, в составе этой сборной множество великолепных игроков. Они умеют подстраиваться под обстоятельства и могут доставить проблемы кому угодно. Мы очень уважаем наших соперников и готовимся к тяжёлой игре, которая, возможно, продлится не 90, а 120 минут», - сказал Мориясу.

Матч Япония – Хорватия состоится в понедельник, 5 декабря. Начало в 17:00 по Киеву.