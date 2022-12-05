Калиду КУЛИБАЛИ: «Мы можем гордиться своим выступлением»
Защитник сборной Сенегала – о вылете с Мундиаля
Центральный защитник сборной Сенегала Калиду Кулибали прокомментировал поражение от Англии (0:3) в 1/8 финала чемпионата мира и вылет своей команды с турнира.
«Мы отдали все силы и можем гордиться собой, за игру сборной Сенегала в Катаре явно не стыдно. Надеюсь, мы продолжим расти и выступим на чемпионате мира через четыре года. Для меня большая гордость быть капитаном этой потрясающей команды. Все игроки достойно проявили себя, но сегодня нам противостояла очень сильная сборная Англии. Выражаю благодарность болельщикам, которые поддерживали нас даже при счёте 0:3», - сказал Кулибали.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Президент Франции Эмманюэль Макрон полностью угадал счет и авторов голов
Оскорбления Стойковича повлекла за собой схватку между игроками