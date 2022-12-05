Калиду КУЛИБАЛИ: «Мы можем гордиться своим выступлением»

Центральный защитник сборной Сенегала Калиду Кулибали прокомментировал поражение от Англии (0:3) в 1/8 финала чемпионата мира и вылет своей команды с турнира.

«Мы отдали все силы и можем гордиться собой, за игру сборной Сенегала в Катаре явно не стыдно. Надеюсь, мы продолжим расти и выступим на чемпионате мира через четыре года. Для меня большая гордость быть капитаном этой потрясающей команды. Все игроки достойно проявили себя, но сегодня нам противостояла очень сильная сборная Англии. Выражаю благодарность болельщикам, которые поддерживали нас даже при счёте 0:3», - сказал Кулибали.