Наставник сборной Сенегала: «Африканский футбол продолжает прогрессировать»
Алиу Сиссе – о разгромном поражении от Англии
Главный тренер сборной Сенегала Алиу Сиссе прокомментировал поражение от Англии (0:3) в 1/8 финала чемпионата мира 2022.
«Мы достойно смотрелись в первые полчаса, но не сумели извлечь из этого пользу. Мы проделали упорную работу, чтобы проявить себя на чемпионате мира и пройти как можно дальше, но сегодня мы вынуждены признать, что Англия сильнее. Нам противостояла одна из лучших сборных в мире, и в этом матче была заметна разница в классе.
Очевидно, что отсутствие игрока такого уровня, как Садио Мане, не могло не сказаться на нашем уровне, однако мы достойно проявили себя, и я доволен тем, что увидел в этих четырех матчах. Африканский футбол продолжает прогрессировать», - сказал Сиссе.
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