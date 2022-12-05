Адриен РАБЬО: «Мы готовы играть с кем угодно»

Полузащитник сборной Франции Адриен Рабьо прокомментировал победу над национальной командой Польши (3:1) в матче 1/8 финала чемпионата мира.

«У нас нет никаких предпочтений для следующего раунда, нам нужно сконцентрироваться на себе и иметь тот же настрой, что и во втором тайме. Мы готовы встретиться с кем угодно», - сказал Рабьо.

В четвертьфинале Франция сыграет против сборной Англии. Поединок состоится 10 декабря.