Чемпионат мира05 декабря 2022, 02:00 | Обновлено 05 декабря 2022, 02:20
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Адриен РАБЬО: «Мы готовы играть с кем угодно»
Хавбек сборной Франции – о выходе в четвертьфинал чемпионата мира
05 декабря 2022, 02:00 | Обновлено 05 декабря 2022, 02:20
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Полузащитник сборной Франции Адриен Рабьо прокомментировал победу над национальной командой Польши (3:1) в матче 1/8 финала чемпионата мира.
«У нас нет никаких предпочтений для следующего раунда, нам нужно сконцентрироваться на себе и иметь тот же настрой, что и во втором тайме. Мы готовы встретиться с кем угодно», - сказал Рабьо.
В четвертьфинале Франция сыграет против сборной Англии. Поединок состоится 10 декабря.
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