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Чемпионат мира
05 декабря 2022, 02:00 | Обновлено 05 декабря 2022, 02:20
33
0

Адриен РАБЬО: «Мы готовы играть с кем угодно»

Хавбек сборной Франции – о выходе в четвертьфинал чемпионата мира

05 декабря 2022, 02:00 | Обновлено 05 декабря 2022, 02:20
33
0
Адриен РАБЬО: «Мы готовы играть с кем угодно»
Getty Images/Global Images Ukraine. Адриен Рабьо

Полузащитник сборной Франции Адриен Рабьо прокомментировал победу над национальной командой Польши (3:1) в матче 1/8 финала чемпионата мира.

«У нас нет никаких предпочтений для следующего раунда, нам нужно сконцентрироваться на себе и иметь тот же настрой, что и во втором тайме. Мы готовы встретиться с кем угодно», - сказал Рабьо.

В четвертьфинале Франция сыграет против сборной Англии. Поединок состоится 10 декабря.

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Источник Get French Football News
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