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  4. ДЕШАМ: «Цепочка Кунде? Ему повезло, что он не стоял передо мной»
Чемпионат мира
05 декабря 2022, 00:40 | Обновлено 05 декабря 2022, 00:56
257
0

ДЕШАМ: «Цепочка Кунде? Ему повезло, что он не стоял передо мной»

Жюль Кунде начал матч с цепочкой на шее и играл с ней большую часть тайма

05 декабря 2022, 00:40 | Обновлено 05 декабря 2022, 00:56
257
0
ДЕШАМ: «Цепочка Кунде? Ему повезло, что он не стоял передо мной»
Getty Images/Global Images Ukraine. Жюль Кунде

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам после победы над командой Польши (3:1) в 1/8 финала ЧМ-2022 ответил на вопрос по поводу золотой цепочки, которую Жюль Кунде носил во время игры большую часть первого тайма.

Дешам был разочарован тем, что игрок «Барселоны» не снял цепь до начала матча, и указал на правила, запрещающие аксессуары. Наставник сборной Франции добавил, что Кунде также носит цепочку на тренировках и считает это суеверием:

«Я даже сказал ему: тебе повезло, что ты не передо мной. Судья сказал нам, что как только игра будет остановлена… Игрокам не разрешается носить браслет или ожерелье. Нельзя также носить часы или солнцезащитные очки. Это не разрешено. Я думал, что Жюль снял ее, но, оказалось, это было не так. Это наша вина».

Жюль Кунде начал матч с цепочкой на шее и играл с ней, прежде чем помощник судьи сообщил ему, что так делать нельзя и заставил защитника снять запрещенные на футбольном поле атрибуты. Кунде отыграл часть матча, а на 90+2 минуте его заменил Аксель Дисаси.

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Источник Get French Football News
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