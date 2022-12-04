Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Тренер Польши: «Матч с Францией мог сложиться иначе, забей мы раньше»
Чемпионат мира
04 декабря 2022, 23:19 | Обновлено 04 декабря 2022, 23:25
114
1

Тренер Польши: «Матч с Францией мог сложиться иначе, забей мы раньше»

Чеслав Михневич – о вылете команды с ЧМ-2022

04 декабря 2022, 23:19 | Обновлено 04 декабря 2022, 23:25
114
1
Тренер Польши: «Матч с Францией мог сложиться иначе, забей мы раньше»
Getty Images/Global Images Ukraine. Чеслав Михневич

Главный тренер сборной Польши Чеслав Михневич высказал мнение о матче 1/8 финала чемпионата мира в Катаре с командой Франции, в котором его подопечные проиграли со счетом 1:3.

«Мы знали, что это будет сложная игра. Хотели сыграть не так, как в предыдущих матчах. В первом тайме мы имели опасные моменты, возможно, немного, но вспоминаю удар Петра Зелиньски - это была наша лучшая возможность при счете 0:0. Худшее, что могло с нами случиться - это гол в раздевалку. Он усложнил нашу задачу, а Франция почувствовала уверенность.

По моему мнению, время для подведения итогов еще придет. Сегодня еще есть эмоции, головы и сердца горячие. Я хотел бы выразить благодарность игрокам, персоналу, всем, кто помогал и поддерживал нас.

Сегодня завершилось наше приключение. Мы проиграли действующим чемпионам мира и претендентам на титул в этом году. Этот матч мог бы сложиться иначе, если бы мы забили раньше», – заявил Михневич.

По теме:
Япония – Хорватия. Текстовая трансляция матча
Килиан МБАППЕ: «Я в Катаре не для того, чтобы выиграть Золотой мяч»
С кем сыграет Англия? Стала известна еще одна четвертьфинальная пара ЧМ
Чеслав Михневич ЧМ-2022 по футболу сборная Польши по футболу сборная Франции по футболу Франция - Польша
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Главный тренер сборной Сербии: «Я е*** ваших шиптарских матерей»
Футбол | 04 декабря 2022, 04:40 16
Главный тренер сборной Сербии: «Я е*** ваших шиптарских матерей»
Главный тренер сборной Сербии: «Я е*** ваших шиптарских матерей»

Оскорбления Стойковича повлекла за собой схватку между игроками

Дальше - Усик? Тайсон Фьюри спокойно разобрался с Чисорой
Бокс | 04 декабря 2022, 00:15 25
Дальше - Усик? Тайсон Фьюри спокойно разобрался с Чисорой
Дальше - Усик? Тайсон Фьюри спокойно разобрался с Чисорой

Теперь ждем бой за все титулы супертяжелого веса между Усиком и Фьюри

ВИДЕО. Быстрая атака. Хендерсон открыл счет для Англии в игре с Сенегалом
Футбол | 04.12.2022, 21:42
ВИДЕО. Быстрая атака. Хендерсон открыл счет для Англии в игре с Сенегалом
ВИДЕО. Быстрая атака. Хендерсон открыл счет для Англии в игре с Сенегалом
Беринчик победил француза по очкам и завоевал пояс чемпиона Европы EBU
Бокс | 03.12.2022, 22:15
Беринчик победил француза по очкам и завоевал пояс чемпиона Европы EBU
Беринчик победил француза по очкам и завоевал пояс чемпиона Европы EBU
Контиолахти-2022. Симон выиграла преследование, украинки провалили гонку
Биатлон | 04.12.2022, 15:51
Контиолахти-2022. Симон выиграла преследование, украинки провалили гонку
Контиолахти-2022. Симон выиграла преследование, украинки провалили гонку
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
GloryUkraine
Не ту гру демонстрували поляки, щоби розраховувати на успіх в матчі проти французів.
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФОТО. Джака показал провокационную футболку и неприличный жест сербам
ФОТО. Джака показал провокационную футболку и неприличный жест сербам
03.12.2022, 18:06 10
Футбол
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
03.12.2022, 08:00
Биатлон
Чемпионат мира 2022 по футболу: календарь, анонсы, трансляции, результаты
Чемпионат мира 2022 по футболу: календарь, анонсы, трансляции, результаты
03.12.2022, 10:00 2
Футбол
Кто завоюет трофей? Определены все участники плей-офф ЧМ и пары 1/8 финала
Кто завоюет трофей? Определены все участники плей-офф ЧМ и пары 1/8 финала
02.12.2022, 23:02 20
Футбол
ВИДЕО. Как Фьюри уверенно разбил Чисору. Обзор боя
ВИДЕО. Как Фьюри уверенно разбил Чисору. Обзор боя
04.12.2022, 02:13
Бокс
Александр КРАСЮК: «То, что мы увидели во вчерашнем бою – это не бокс»
Александр КРАСЮК: «То, что мы увидели во вчерашнем бою – это не бокс»
04.12.2022, 11:40 2
Бокс
Роналду получил предложение от Челси
Роналду получил предложение от Челси
02.12.2022, 20:04
Футбол
Тайсон Фьюри - Дерек Чисора. Видео нокаута
Тайсон Фьюри - Дерек Чисора. Видео нокаута
04.12.2022, 00:33 3
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности