Тренер Польши: «Матч с Францией мог сложиться иначе, забей мы раньше»

Главный тренер сборной Польши Чеслав Михневич высказал мнение о матче 1/8 финала чемпионата мира в Катаре с командой Франции, в котором его подопечные проиграли со счетом 1:3.

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«Мы знали, что это будет сложная игра. Хотели сыграть не так, как в предыдущих матчах. В первом тайме мы имели опасные моменты, возможно, немного, но вспоминаю удар Петра Зелиньски - это была наша лучшая возможность при счете 0:0. Худшее, что могло с нами случиться - это гол в раздевалку. Он усложнил нашу задачу, а Франция почувствовала уверенность.

По моему мнению, время для подведения итогов еще придет. Сегодня еще есть эмоции, головы и сердца горячие. Я хотел бы выразить благодарность игрокам, персоналу, всем, кто помогал и поддерживал нас.

Сегодня завершилось наше приключение. Мы проиграли действующим чемпионам мира и претендентам на титул в этом году. Этот матч мог бы сложиться иначе, если бы мы забили раньше», – заявил Михневич.