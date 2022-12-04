Чемпионат мира04 декабря 2022, 23:01 | Обновлено 04 декабря 2022, 23:05
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ФОТО. Как Англия разгромила Сенегал
Фотогалерея матча 1/8 финала ЧМ-2022
04 декабря 2022, 23:01 | Обновлено 04 декабря 2022, 23:05
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В воскресенье, 4 декабря, сыгран матч 1/8 финала чемпионата мира в Катаре, в котором отношения выяснили сборные Англии и Сенегала.
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Встреча, которая состоялась в Эль-Хауре завершилась крупной победой родоначальников футбола со счетом 3:0. По голу на свой счет в составе победителей записали Хендерсон, Кейн и Сака.
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