ФОТО. Как Англия разгромила Сенегал

В воскресенье, 4 декабря, сыгран матч 1/8 финала чемпионата мира в Катаре, в котором отношения выяснили сборные Англии и Сенегала.

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Встреча, которая состоялась в Эль-Хауре завершилась крупной победой родоначальников футбола со счетом 3:0. По голу на свой счет в составе победителей записали Хендерсон, Кейн и Сака.