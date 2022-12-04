Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Роберт ЛЕВАНДОВСКИ: «Когда мы атакуем, все по-другому»
Чемпионат мира
04 декабря 2022, 21:20 | Обновлено 04 декабря 2022, 21:21
619
0

Роберт ЛЕВАНДОВСКИ: «Когда мы атакуем, все по-другому»

Польский нападающий – о будущем

04 декабря 2022, 21:20 | Обновлено 04 декабря 2022, 21:21
619
0
Роберт ЛЕВАНДОВСКИ: «Когда мы атакуем, все по-другому»
Getty Images/Global Images Ukraine. Роберт Левандовски

Нападающий сборной Польши Роберт Левандовски высказал мнение о своем вероятном участии в будущем чемпионате мира, который состоится в 2026 году.

Как известно, на ЧМ-2022 в Катаре польская сборная завершила свои выступления в воскресенье, 4 декабря, проиграв команде Франции со счетом 1:3 в матче 1/8 финала.

«Это еще долгий путь. Конечно, нужно получать удовольствие от футбола, это будет важно даже в ближайшем будущем. Когда мы атакуем, все по-другому, а когда играем больше в обороне, такой радости уже нет. Есть факторы, которые могут повлиять на мое решение», — признался Левандовски.

По теме:
ВИДЕО. Гол в раздевалку. Гарри Кейн удвоил перевес Англии над Сенегалом
ВИДЕО. Быстрая атака. Хендерсон открыл счет для Англии в игре с Сенегалом
Англия – Сенегал. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ЧМ-2022 по футболу Роберт Левандовски сборная Польши по футболу сборная Франции по футболу Франция - Польша
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сестры Роналду оскорбили ведущего, который назвал Криштиану «нарциссом»
Футбол | 04 декабря 2022, 14:40 9
Сестры Роналду оскорбили ведущего, который назвал Криштиану «нарциссом»
Сестры Роналду оскорбили ведущего, который назвал Криштиану «нарциссом»

Катя и Элма Авейру вступились за брата

Где смотреть онлайн бой Тайсон Фьюри – Дерек Чисора
Бокс | 03 декабря 2022, 22:40 5
Где смотреть онлайн бой Тайсон Фьюри – Дерек Чисора
Где смотреть онлайн бой Тайсон Фьюри – Дерек Чисора

Смотрите вечером 3 декабря чемпионский бой за титул WBC в Лондоне

Франция – Польша – 3:1. Победа рекордсменов. Видео голов и обзор матча
Футбол | 04.12.2022, 19:30
Франция – Польша – 3:1. Победа рекордсменов. Видео голов и обзор матча
Франция – Польша – 3:1. Победа рекордсменов. Видео голов и обзор матча
Тайсон Фьюри - Дерек Чисора. Видео нокаута
Бокс | 04.12.2022, 00:33
Тайсон Фьюри - Дерек Чисора. Видео нокаута
Тайсон Фьюри - Дерек Чисора. Видео нокаута
Еще один национальный рекорд. Гризманн надолго запомнит матч с Польшей
Футбол | 04.12.2022, 19:40
Еще один национальный рекорд. Гризманн надолго запомнит матч с Польшей
Еще один национальный рекорд. Гризманн надолго запомнит матч с Польшей
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Фьюри назвал единственную причину, почему ему интересен бой с Усиком
Фьюри назвал единственную причину, почему ему интересен бой с Усиком
03.12.2022, 18:29
Бокс
Чемпионат мира 2022 по футболу: календарь, анонсы, трансляции, результаты
Чемпионат мира 2022 по футболу: календарь, анонсы, трансляции, результаты
03.12.2022, 10:00 2
Футбол
Усик вышел в ринг к Фьюри. Британец сказал, что он следующий
Усик вышел в ринг к Фьюри. Британец сказал, что он следующий
04.12.2022, 00:32 11
Бокс
ФИФА объяснила, почему был засчитан второй гол Японии в ворота Испании
ФИФА объяснила, почему был засчитан второй гол Японии в ворота Испании
02.12.2022, 18:36 6
Футбол
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
03.12.2022, 08:00
Биатлон
ВИДЕО. Как Фьюри уверенно разбил Чисору. Обзор боя
ВИДЕО. Как Фьюри уверенно разбил Чисору. Обзор боя
04.12.2022, 02:13
Бокс
Нидерланды – США – 3:1. Видео голов и обзор матча
Нидерланды – США – 3:1. Видео голов и обзор матча
03.12.2022, 19:32
Футбол
Топ-7 разочарований группового этапа ЧМ-2022
Топ-7 разочарований группового этапа ЧМ-2022
03.12.2022, 11:28 10
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности