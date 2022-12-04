Роберт ЛЕВАНДОВСКИ: «Когда мы атакуем, все по-другому»
Польский нападающий – о будущем
Нападающий сборной Польши Роберт Левандовски высказал мнение о своем вероятном участии в будущем чемпионате мира, который состоится в 2026 году.
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Как известно, на ЧМ-2022 в Катаре польская сборная завершила свои выступления в воскресенье, 4 декабря, проиграв команде Франции со счетом 1:3 в матче 1/8 финала.
«Это еще долгий путь. Конечно, нужно получать удовольствие от футбола, это будет важно даже в ближайшем будущем. Когда мы атакуем, все по-другому, а когда играем больше в обороне, такой радости уже нет. Есть факторы, которые могут повлиять на мое решение», — признался Левандовски.
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