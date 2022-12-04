Чемпионат мира04 декабря 2022, 20:21 | Обновлено 04 декабря 2022, 20:23
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Нет унынию. Польша в Катаре показала лучший результат за последние 36 лет
Польская сборная может быть довольна ЧМ-2022
04 декабря 2022, 20:21 | Обновлено 04 декабря 2022, 20:23
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В воскресенье, 4 декабря, в матче 1/8 финала чемпионата мира 2022 сборная Польши выяснила отношения с командой Франции. Игра завершилась победой французов со счетом 3:1.
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Несмотря на вылет с мундиаля, польская команда добилась в Катаре лучшего результата со времен ЧМ-1986, где она также играла в 1/8 финала. После того мундиаля поляки вовсе не выходили из группы в плей-офф.
Напомним, на ЧМ-1982 сборная Польши заняла третье место.
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