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  4. Нет унынию. Польша в Катаре показала лучший результат за последние 36 лет
Чемпионат мира
04 декабря 2022, 20:21 | Обновлено 04 декабря 2022, 20:23
418
2

Нет унынию. Польша в Катаре показала лучший результат за последние 36 лет

Польская сборная может быть довольна ЧМ-2022

04 декабря 2022, 20:21 | Обновлено 04 декабря 2022, 20:23
418
2
Нет унынию. Польша в Катаре показала лучший результат за последние 36 лет
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 4 декабря, в матче 1/8 финала чемпионата мира 2022 сборная Польши выяснила отношения с командой Франции. Игра завершилась победой французов со счетом 3:1.

Несмотря на вылет с мундиаля, польская команда добилась в Катаре лучшего результата со времен ЧМ-1986, где она также играла в 1/8 финала. После того мундиаля поляки вовсе не выходили из группы в плей-офф.

Напомним, на ЧМ-1982 сборная Польши заняла третье место.

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Источник Opta
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Dar Veter
А успехи 70-х и 80-х пришлись на ПНР.
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