Виталий ВЕРНИДУБ: «Понедельник не забил, так как играли не в понедельник»

Защитник криворожского Кривбасса Виталий Вернидуб прокомментировал выездную победу над одесским Черноморцем (1:0) в 7-м туре УПЛ.

– Виталий, как считаешь, чего «Кривбасса» не хватало раньше? Ведь концовка года прошла для нас почти отлично.

– У нас строится новая команда, поэтому сразу тяжело дать нужный результат. Да, пока есть какие-то перепады: где-то выигрываем, где-то проигрываем. Эта нестабильность указывает на то, что у «Кривбасса» новая команда. Считаю, через некоторое время все будет лучше. Хорошие, стабильные результаты – наша цель. Кривбасс хочет бороться только за самые высокие цели. Но, возможно, пока рано ждать от нас высоких мест, ведь, повторюсь, строится новая команда.

– Победный гол на счету Стецькова, недавно ставшего отцом.

– Стецьков – молодой отец, все рады за него. Он молодец, очень хорошо сегодня сыграл. Неплохо отыграл и прошлый матч, ведь противостоял бомбардиру «Днепра-1» Довбику. Но Тимуру нужно много работать, чтобы становиться все лучше.

– Еще один защитник Понедельник также имел все шансы отличиться, но не забил. Он уже получил в раздевалке?

– Нет, сегодня же не понедельник, поэтому он и не забил. Будем ждать матчей в понедельник для него (улыбается).