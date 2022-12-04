Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Виталий ВЕРНИДУБ: «Понедельник не забил, так как играли не в понедельник»
Украина. Премьер лига
04 декабря 2022, 20:02 | Обновлено 04 декабря 2022, 20:20
320
0

Виталий ВЕРНИДУБ: «Понедельник не забил, так как играли не в понедельник»

Защитник криворожского «Кривбасса» рассказал, что строится новая команда

04 декабря 2022, 20:02 | Обновлено 04 декабря 2022, 20:20
320
0
Виталий ВЕРНИДУБ: «Понедельник не забил, так как играли не в понедельник»
ФК Кривбасс Кривой Рог. Виталий Вернидуб

Защитник криворожского Кривбасса Виталий Вернидуб прокомментировал выездную победу над одесским Черноморцем (1:0) в 7-м туре УПЛ.

– Виталий, как считаешь, чего «Кривбасса» не хватало раньше? Ведь концовка года прошла для нас почти отлично.

– У нас строится новая команда, поэтому сразу тяжело дать нужный результат. Да, пока есть какие-то перепады: где-то выигрываем, где-то проигрываем. Эта нестабильность указывает на то, что у «Кривбасса» новая команда. Считаю, через некоторое время все будет лучше. Хорошие, стабильные результаты – наша цель. Кривбасс хочет бороться только за самые высокие цели. Но, возможно, пока рано ждать от нас высоких мест, ведь, повторюсь, строится новая команда.

– Победный гол на счету Стецькова, недавно ставшего отцом.

– Стецьков – молодой отец, все рады за него. Он молодец, очень хорошо сегодня сыграл. Неплохо отыграл и прошлый матч, ведь противостоял бомбардиру «Днепра-1» Довбику. Но Тимуру нужно много работать, чтобы становиться все лучше.

– Еще один защитник Понедельник также имел все шансы отличиться, но не забил. Он уже получил в раздевалке?

– Нет, сегодня же не понедельник, поэтому он и не забил. Будем ждать матчей в понедельник для него (улыбается).

По теме:
ИСМАИЛИ: «Французская Лига 1 совсем не похожа на украинскую Премьер-лигу»
Юрий ВЕРНИДУБ: «Кривбасс - команда Зеленского? Пусть говорят»
Агент Довбика: «На сумму 7-8 миллионов Днепр-1 даже смотреть не будет»
Александр Кучер чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига Днепр-1 Кривбасс - Днепр-1 Андрей Понедельник Виталий Вернидуб Тимур Стецков
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник ФК Кривбасс
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Александр КРАСЮК: «То, что мы увидели во вчерашнем бою – это не бокс»
Бокс | 04 декабря 2022, 11:40 2
Александр КРАСЮК: «То, что мы увидели во вчерашнем бою – это не бокс»
Александр КРАСЮК: «То, что мы увидели во вчерашнем бою – это не бокс»

Промоутер Александра Усика остался недоволен увиденным

Тайсон Фьюри - Дерек Чисора. Видео нокаута
Бокс | 04 декабря 2022, 00:33 3
Тайсон Фьюри - Дерек Чисора. Видео нокаута
Тайсон Фьюри - Дерек Чисора. Видео нокаута

Смотрите видео нокаута в бою Фьюри - Чисора

Месси повторил рекорд ЧМ Марадоны
Футбол | 04.12.2022, 19:14
Месси повторил рекорд ЧМ Марадоны
Месси повторил рекорд ЧМ Марадоны
Маразм крепчает. Друг Ракицкого из рф раскритиковал несколько сборных на ЧМ
Футбол | 04.12.2022, 14:55
Маразм крепчает. Друг Ракицкого из рф раскритиковал несколько сборных на ЧМ
Маразм крепчает. Друг Ракицкого из рф раскритиковал несколько сборных на ЧМ
Главный тренер сборной Сербии: «Я е*** ваших шиптарских матерей»
Футбол | 04.12.2022, 04:40
Главный тренер сборной Сербии: «Я е*** ваших шиптарских матерей»
Главный тренер сборной Сербии: «Я е*** ваших шиптарских матерей»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Ты - следующий!» Фьюри вызвал Усика на бой за все титулы
«Ты - следующий!» Фьюри вызвал Усика на бой за все титулы
04.12.2022, 00:36 12
Бокс
Усик вышел в ринг к Фьюри. Британец сказал, что он следующий
Усик вышел в ринг к Фьюри. Британец сказал, что он следующий
04.12.2022, 00:32 11
Бокс
ВИДЕО. Как Фьюри уверенно разбил Чисору. Обзор боя
ВИДЕО. Как Фьюри уверенно разбил Чисору. Обзор боя
04.12.2022, 02:13
Бокс
Где смотреть онлайн бой Тайсон Фьюри – Дерек Чисора
Где смотреть онлайн бой Тайсон Фьюри – Дерек Чисора
03.12.2022, 22:40 5
Бокс
Кто завоюет трофей? Определены все участники плей-офф ЧМ и пары 1/8 финала
Кто завоюет трофей? Определены все участники плей-офф ЧМ и пары 1/8 финала
02.12.2022, 23:02 20
Футбол
Роналду получил предложение от Челси
Роналду получил предложение от Челси
02.12.2022, 20:04
Футбол
ФОТО. Джака показал провокационную футболку и неприличный жест сербам
ФОТО. Джака показал провокационную футболку и неприличный жест сербам
03.12.2022, 18:06 10
Футбол
С голом юбиляра. Сборная Аргентины удержала победу над Австралией
С голом юбиляра. Сборная Аргентины удержала победу над Австралией
03.12.2022, 22:57 41
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности