Без Стерлинга. Англия и Сенегал огласили стартовые составы

В 21:00 по киевскому времени на стадионе «Аль-Байт» в городе Эль-Хаур начнется матч 1/8 финала чемпионата мира между сборными Англии и Сенегала.

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Победитель предстоящего поединка сыграет затем в 1/4 финала со сборной Франции, которая в первом раунде плей-офф обыграла Польщу со счетом 3:1.

Англия: Пикфорд – Уокер, Стоунс, Магуайр, Шоу, Райс, Хендерсон, Беллингем, Сака, Кейн, Фоден.

Сенегал: Э.Менди – Сабали, Кулибали, Диалло, Якобс, Диатта, Сарр, Н.Менди, Сисс, Ндиайе, Диа.

Англия – Сенегал. Прогноз и анонс на матч чемпионата мира

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Англия – Сенегал.