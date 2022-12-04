ИСМАИЛИ: «Французская Лига 1 совсем не похожа на украинскую Премьер-лигу»

Бывший фулбек «Шахтера» Исмаили, ныне выступающий во Франции за «Лилль», рассказал о различиях, которые он для себя отметил между Лигой 1 и украинской Премьер-лигой.

«Я очень ценю этот чемпионат [Лигу 1]. Он очень сильный, с отличными игроками, и матчи динамичные. Он совсем не похож на чемпионат Украины, где «Шахтер» атакует в 70% или 80% случаев в матче. Во Франции все не так: атакуем, защищаемся, матчи проходят очень ритмично. Мы немного больше ориентируемся на оборонительные задачи. Мне пока очень нравится этот чемпионат. Это невероятный опыт для меня», - заявил Исмаили.

В нынешнем сезоне Исмаили провел 12 матчей в Лиге 1, в которых отличился 2 забитыми мячами и 1 ассистом.