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  4. ИСМАИЛИ: «Французская Лига 1 совсем не похожа на украинскую Премьер-лигу»
Франция
04 декабря 2022, 19:36 |
797
2

ИСМАИЛИ: «Французская Лига 1 совсем не похожа на украинскую Премьер-лигу»

Бразилец полагает, что между этими чемпионатами существует серьезное различие

04 декабря 2022, 19:36 |
797
2
ИСМАИЛИ: «Французская Лига 1 совсем не похожа на украинскую Премьер-лигу»
losc.fr

Бывший фулбек «Шахтера» Исмаили, ныне выступающий во Франции за «Лилль», рассказал о различиях, которые он для себя отметил между Лигой 1 и украинской Премьер-лигой.

«Я очень ценю этот чемпионат [Лигу 1]. Он очень сильный, с отличными игроками, и матчи динамичные. Он совсем не похож на чемпионат Украины, где «Шахтер» атакует в 70% или 80% случаев в матче. Во Франции все не так: атакуем, защищаемся, матчи проходят очень ритмично. Мы немного больше ориентируемся на оборонительные задачи. Мне пока очень нравится этот чемпионат. Это невероятный опыт для меня», - заявил Исмаили.

В нынешнем сезоне Исмаили провел 12 матчей в Лиге 1, в которых отличился 2 забитыми мячами и 1 ассистом.

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Исмаили Лилль чемпионат Франции по футболу чемпионат Украины по футболу
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Источник ФК Лилль
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Brian
Рейтинг французской Лиги1 говорит сам за себя
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zzg77
Начебто хтось сумнівався!
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