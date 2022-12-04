Еще один национальный рекорд. Гризманн надолго запомнит матч с Польшей

В воскресенье, 4 декабря, состоялся матч 1/8 финала ЧМ-2022 по футболу между сборными Франции и Польши. Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу французов.

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В этом матче форвард испанского «Атлетико» Антуан Гризманн установил сразу два национальных рекорда.

Для 31-летнего игрока эта игра стала 71-й подряд за Францию. Также Гризманн отдал 15 передач под удар на ЧМ-2022 – это рекорд Франции по передачам под удар за один чемпионат мира в 21-ом веке.